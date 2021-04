Redemoinhos pelo corpo: por que surgem? Dá para mudar a direção deles?

Se as galáxias estão relacionadas à concepção do universo, os redemoinhos estão relacionados à formação humana. Durante o desenvolvimento embrionário, o couro cabeludo se forma em espiral e a remanescência desse processo acaba sendo o redemoinho.

Portanto, todos nós nascemos com um ou vários desses traços anatômicos, muito mais comuns na cabeça, mas com probabilidade de surgirem em outras partes do corpo, como pescoço, braços e tórax.

“Na cabeça, o redemoinho pode aparecer na parte de trás do couro cabeludo e que chamamos de coroa [onde é mais frequente], mas também nas laterais e fronte, voltado para a direita, ou para a esquerda. Alguns são mais fechados, outros acentuados e quando mostram muito a pele é porque a densidade capilar ali é menor, algo em torno de 20% a 30%”, explica Carlos Eduardo Leão, presidente da ABCRC (Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar).

Então tem a ver com perda de cabelo?

Não, os redemoinhos não estão relacionados com a calvície (alopecia androgenética), é apenas impressão. O que leva a essa associação equivocada é que somado ao fato de os fios do redemoinho não serem naturalmente muito concentrados —o que pode despertar na pessoa a dúvida se está ficando careca—, essa característica, assim como a calvície, conta com o fator hereditariedade.

“Vale lembrar que por serem áreas em que se enxerga o couro cabeludo mais facilmente podem facilitar queimaduras, gatilhos para a queda de cabelo. Por isso, chapéus, bonés e até protetor solar aplicado na pele dessa região são válidos para se proteger contra o sol”, informa Aline Blanco, dermatologista pela UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e professora no grupo educacional de medicina Afya.

Dá para mudar a direção dos fios?

Imagem: iStock

Lamentamos informar aqueles que vislumbram essa possibilidade, mas segundo os médicos não há como alterar o sentido e a inclinação dos fios do redemoinho.

Entretanto, a boa notícia é que existem técnicas de disfarce e que podem ser aplicadas tanto para os cabelos, como para barba e outras áreas cobertas por pelos.

O presidente da ABCRC fala de seu próprio caso: “Tenho um redemoinho no lado esquerdo do pescoço. Se eu deixar minha barba muito curta, ele aparece mais. Para mimetizar esse efeito, então preciso deixá-la um pouco maior, com fios mais ou menos na altura de 2 centímetros”, comenta.

“Ao raspar a cabeça com máquina 1 ou 2 o redemoinho também se evidencia muito mais. Se raspar com a máquina zero, ele desaparece, mas volta a aparecer quando o cabelo está crescendo”.

Quanto ao arrepiado característico que tanto incomoda, a sugestão da dermatologista Aline Blanco é manter os cabelos longos e apostar no uso de secador, sprays, pomadas modeladoras e gel.

Outra dica, principalmente para quando o redemoinho está localizado na região anterior da cabeça, é recorrer aos alisamentos e que devem ser realizados com cuidado e sem forçar a direção do crescimento dos fios para que não ocorram quebras.

Reconstruir o espiral só com cirurgia

Há situações bem específicas em que procedimentos cirúrgicos estéticos também entram em cena, mas não para reverter a direção do redemoinho.

De acordo com Fabrício Ribeiro, especialista em implante capilar e cirurgião plástico pelo HC-FMUSP (Hospital da Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), não é recomendado tentar corrigir o espiral porque, além de a intervenção ser difícil, existe a chance de o resultado não sair como o esperado.

“É preciso extrair os folículos que estão na posição ‘errada’ e implantá-los na posição ‘correta’. Acontece, porém, que existe uma perda tanto na retirada como no reimplante e não é possível garantir que os folículos irão ter um sentido-inclinação normal ou desejável após essa tentativa de adequação”, esclarece.

Agora, se o redemoinho acabou atingido por uma perda irreversível de cabelo na coroa, a situação muda completamente.

Ao tratar cirurgicamente essa região, o médico, em conversa com o paciente, pode perguntar em qual direção ele prefere ter o redemoinho redesenhado ao fazer um implante.

A depender da resposta, o traçado circular é então reconstituído exatamente como era antes, ou numa nova direção e com um novo tamanho, porque o antigo que havia ali já não existe mais.