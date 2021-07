Redenção: Governo faz entrega oficial de tomógrafo para Hospital Regional do Araguaia

Nesta quarta-feira (28), o governador do Pará, Helder Barbalho, fará a entrega oficial do novo aparelho de tomografia computadorizada ao Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, no sul do estado. A entrega será em solenidade marcada para as 11h na casa de saúde.

O equipamento tem capacidade de realizar até 1.200 exames por mês. O aparelho, da marca Philips, modelo Access TC, reduzirá a exposição do paciente à radiação por meio da tecnologia “MAR”, que melhora a leitura da tomografia mesmo quando o paciente possui implantes metálicos.

Segundo o governo, o investimento visa melhorar o diagnóstico com resultados mais precisos e beneficiará, além de Redenção, a população de outros 14 municípios da região do Araguaia. Recebido pelo HRPA no final de junho, o equipamento já foi instalado e a equipe de funcionários passou por treinamento e capacitação para operá-lo.

De acordo com o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, o novo aparelho irá substituir o atual, que não permitia a realização de todo o tipo de exames de tomografia. “Com isso, a Sespa quer garantir à população do sul paraense a melhor tecnologia e o diagnóstico mais preciso, levando o que há melhor na saúde para todas as regiões do Pará”, diz o secretário.

Tina DeBord – com informação da Ascom

Foto: Divulgação