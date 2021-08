Redenção: Município vai receber ação da Escola de Governança Pública

O município de Redenção, no sul do Pará, vai receber a ação do Fórum de Governança Pública por Todo o Pará, através da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), que vai qualificar servidores de seis municípios da região sul do estado. A solenidade de abertura da formação acontece nesta terça-feira (31), às 18h, na Faculdade Integrada de Carajás (FIC), localizada no Parque dos Buritis II, no Km 03, da rodovia BR-155.

A formação será realizada entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro na IFC. O projeto, que tem o objetivo de descentralizar a formação continuada e investir na integração entre estado e município na governança pública, já esteve em Ananindeua, Goianésia do Pará, Breves e Belém, formando servidores públicos. Serão capacitados secretários municipais e técnicos estaduais e municipais vinculados aos programas de gestão dos eixos: Assistência Social, Educação, Saúde, Administração, Plataforma Mais Brasil e Educação Fiscal.

A formação conta com a parceria da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa); Secretaria de Estado de Educação (Seduc); Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster); Escola Fazendária da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa); Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA); Federação das Associações de Municípios do Pará (Famep); e todas as associações de municípios do Pará.

Serão capacitados servidores e gestores dos municípios de Redenção, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Pau d’Arco, Santa Maria das Barreiras e Santana do Araguaia.

Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu