Redenção: Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em dois acidentes na PA-287

Dois graves acidentes envolvendo uma carreta e um caminhão deixaram uma pessoa morta e outra gravemente ferida na PA-287. Os acidentes aconteceram, neste domingo (19), no trecho entre Redenção e Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

No primeiro acidente, uma carreta carregada de cimento tombou para a lateral da pista e o motorista ficou preso nas ferragens. Ele foi retirado das ferragens por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Redenção, que precisou cortar a lataria do veículo.

O motorista foi levado, com ferimentos graves, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA) em Redenção. Pouco tempo depois, a equipe do CB foi novamente acionada para atender outro acidente na rodovia.

Em outro acidente, o motorista do caminhão morreu preso às ferragens

O motorista de um caminhão, identificado como Tarcísio Magalhães, também tombou na lateral da pista, caiu em uma ribanceira e ficou preso às ferragens. Quando a equipe chegou ao local, constatou que ele já estava morto.

Fonte: Blog Zé Dudu