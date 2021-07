Redenção vacina contra Covid-19 pessoas entre 35 e 37 anos até esta quinta, 15

Imunização ocorre durante a tarde em escolas e no Cras.

Redenção vacina pessoas entre 35 e 37 anos nesta quarta

A campanha de vacinação contra Covid-19 chegou a moradores entre 35 e 37 anos em Redenção, sul do Pará.

As vacinas estão sendo aplicadas até quinta (15), durante a tarde, em escolas municipal e no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), do município.

Mais de 33 mil pessoas já foram vacinadas na cidade até esta quarta. Entre elas, cerca de 10 mil já tomaram a segunda dose do imunizante.