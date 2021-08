Redes sociais: TSE bloqueia repasses para canais investigados por fake news

Nesta segunda-feira (16), o corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luis Felipe Salomão, determinou que as redes sociais suspendam o repasse de valores a canais que propagam desinformação sobre as eleições. Os valores arrecadados deverão ser direcionados a uma conta judicial vinculada à Corte eleitoral.

Os canais continuam ativos, mas sem a monetização de conteúdos como as lives.

Entre os canais envolvidos no inquérito, está o Terça Livre.

Salomão também determinou que as plataformas barrem o uso de algoritmos que indicam outros canais e vídeos de conteúdo político, com exceção da pesquisa ativa pelos internautas por meio de palavras-chave. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal (PF) para a aplicação de medidas cautelares no inquérito que apura o funcionamento dos ataques ao sistema eleitoral.

As redes sociais deverão identificar a origem das publicações. Os representantes legais do YouTube, Twitch.TV, Twitter, Instagram e Facebook serão convocados a participar de reunião com as equipes técnicas do TSE e da PF, em data que ainda será definida, segundo informações do TSE.

Fonte: Pleno News