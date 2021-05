RedmiBook Pro Ryzen Edition é lançado com processador AMD

A Redmi, submarca da Xiaomi, apresentou uma série de novos produtos durante um evento realizado nesta quarta-feira (26). Entre os lançamentos está a linha de notebooks RedmiBook Pro Ryzen Edition.

Os novos modelos que chegam ao mercado chinês se destacam por usar processadores da AMD. Além disso, eles possuem 16 GB de RAM, SSDs de 512 GB, sensor biométrico e placa de vídeo Radeon integrada.

RedmiBook Pro Ryzen Edition apresenta design superfino.Fonte: Xiaomi/Divulgação

Embora apresentem design e outras características semelhantes, os novos RedmiBooks Pro se diferem em tamanho de tela, processador e bateria.

A versão de 14 polegadas traz uma tela com resolução de 2.560 x 1.600 (taxa de atualização de 60 Hz) e oferece as opções de CPU Ryzen 5 5500U ou Ryzen 7 5700U. Para mais, ele entrega uma bateria de 56 Wh.

Enquanto isso, o modelo de 15,6 polegadas usa um display de resolução 3.200 x 2.000 (taxa de atualização de 90 Hz) e traz as opções de processadores Ryzen 5 5600H ou Ryzen 7 5800H. Por fim, ele apresenta uma bateria de 70 Wh.

As máquinas de 14 polegadas do RedmiBook Pro Ryzen Edition estão sendo vendidas a partir de 4.299 yuans (R$ 3.575 na conversão direta). Enquanto isso, os notebooks de 15 polegadas custam a partir de 4.799 yuans (R$ 3.990).

Lançamento do Redmi Airdots 3 Pro

Novos Redmi Airdots 3 Pro também foram lançados durante o evento.Fonte: Xiaomi/Divulgação

Além do RedmiBook Pro Ryzen, a marca chinesa lançou os fones de ouvido TWE Redmi Airdots 3 Pro. Com cancelamento de ruído até 35 decibéis e design aprimorado, o dispositivo está sendo vendido com o preço promocional de 299 yuans (R$ 249).

Não há informações sobre a disponibilidade do Redmi Airdots 3 Pro e do RedmiBook Pro Ryzen Edition fora da China. Contudo, é esperado que os produtos sejam lançados em outros mercados ainda este ano.

Fonte: Xiaomi/Divulgação