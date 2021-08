Reduz o número de assassinatos no estado do Pará

A pesquisa foi realizada pela ferramenta criada pelo G1 o índice nacional de homicídios, baseado nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal o índice mostra que o país teve uma queda relevante no número de assassinatos no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período em 2020.

O Pará está entre os números que estão em queda em uma escala que vai de 9% a 0%. No grupo de aumento, a taxa varia de ,1 a 40,4 em porcentagem.

A pesquisa mostra o número de vítimas de homicídios dolosos incluindo os feminicídio, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Apesar da redução dos assassinatos seis estados brasileiros apresentaram alta nos índices de violência sendo eles Roraima, Amazonas, Maranhão, Piauí, Paraíba e Bahia.

Foto: imirante.com