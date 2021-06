Reduz quantidade de abates no 1° trimestre no Pará

O Estado registrou uma queda de 5,7%, na quantidade de animais abatidos no primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, de acordo com o resultado da Pesquisa Trimestral de Abate de Animais, divulgados ontem, 08, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A única produção que apontou crescimento foi a criação de suínos que praticamente dobrou na comparação de janeiro a março desse ano com o ano passado. O Pará cresceu 57% dos abates de suínos.

Levando em consideração apenas os três primeiros meses, foram abatidos 17,06 milhões de animais em 2021 e, em 2020, a quantidade contabilizada para o mesmo período foi de 18,03 milhões.

Segundo os dados do IBGE para este ano, o Estado abateu 561,3 mil bovinos, além de 1,6 mil suínos e 16,5 milhões de frangos, de janeiro a março de 2021.

Foi de 3,5% a redução na quantidade de bovinos abatidos no primeiro trimestre do ano para o mesmo período do ano passado, quando foram abatidas 581.833 cabeças de gado. O Pará está em sexto lugar no ranking dos estados que mais produzem bovinos para abate. Foram abatidas 561.334 cabeças, no primeiro trimestre, sendo 181.622 em janeiro, 188.799, em fevereiro, e 190.913 em março.

A produção de frango para o abate contabilizou uma redução de 5,6% no Pará, na mesma comparação do estudo. A produção do ano passado abateu 17.454.265 cabeças de frango, contra 16.525.637 de animais desse ano, sendo 5.479.202 em janeiro, 5.367.855 em fevereiro, e 5.678.580 em março.

Os dados da criação de suínos para abate, são mais animadores, já que a produção foi a única a registrar alta no período comparado. Foram 1.695 cabeças de porco abatidas no primeiro trimestre de 2021, quando em 2020, a quantidade foi de 1.076 animais. Em janeiro desse ano, 466 porcos foram abatidos, 573 em fevereiro, e 656 em março.

Fonte: O Liberal

Texto: Debora Soares