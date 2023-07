Referência em alta complexidade, Abelardo Santos realiza quase 10 mil cirurgias nos últimos 12 meses

Evelin Furtado, 26 anos, está fazendo os exames finais para poder realizar a cirurgia de retirada de pedras nos rins. A estudante, moradora de Barcarena, sentia muitas dores até finalmente ter um diagnóstico e solução. Enquanto aguarda o agendamento, segue com as sessões de hemodiálise no Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), no distrito de Icoaraci, em Belém. “A equipe daqui é muito boa, somos acolhidos. Os médicos, enfermeiros, técnicos, todos são extremamente pacientes com a gente”, diz.

Entre o segundo semestre do ano passado e o primeiro de 2023, a unidade de saúde realizou 9.983 cirurgias. Além do expressivo volume, a unidade acredita na segurança do paciente. “Estamos investindo em infraestrutura, equipe e capacitação para que o Abelardo Santos continue seguindo com a sua missão e amplie sua área de cobertura e usuário”, frisa Bárbara Freira, diretora-técnica do HRAS.

Referência

O maior hospital da rede estadual de saúde do Pará, o HRAS, é referência em atendimento de urgência e emergência pediátrica para adultos. Além disso, é referenciado também para fazer cirurgias pelo SUS- Sistema Único de Saúde nas especialidades de: nefrologia, obstetrícia, neurocirurgia, torácica, geral e pediátrica.

Construído em um espaço de 28 mil m2, o Abelardo Santos é um grande complexo médico equipado com seis centros cirúrgicos, sete salas de recuperação pós anestesia, três salas de indução e um espaço de hemodinâmica para procedimentos neurológicos e vasculares.

Moradora de Icoaraci, distrito de Belém, dona Maria do Socorro Figueiredo Santos, 70 anos, também teve uma crise de dor nos rins e complicações por conta do quadro. A cirurgia está agendada para a próxima semana. “Estou sendo bem assistida, me explicam tudo em cada procedimento que vou fazer. A equipe é muito boa, atenciosa. Meu sentimento é de gratidão. A experiência está sendo positiva, durante esse período até liberaram a visita da minha neta”, comemora.

Retaguarda

Na visão do secretário estadual de saúde, Romulo Rodovalho, o Hospital Abelardo Santos é a principal unidade que o Pará tem e serve de retaguarda para outras importantes unidades. “Temos nessa unidade um exemplo de um grande polo que não para. Seguimos focados em trabalhar para que ele cresça cada vez mais e amplie os serviços e atendimentos. É o nosso gigante da saúde”, pontua o titular da pasta.

Gerenciado pelo Instituto Mais Saúde, atualmente, o HRAS conta com 340 leitos entre clínicos, cirúrgicos, Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) a serviço tanto de crianças quanto de adultos.

Texto: Ascom Abelardo Santos

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará