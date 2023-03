Referência em pediatria no Pará HRAS assegura os direitos das crianças na unidade

Os profissionais de saúde do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS) falam sobre os direitos das crianças no acesso à saúde, sobretudo, dentro dos hospitais. A iniciativa marca o dia de hoje, data que celebra o Dia Mundial da Infância.

De acordo com a Constituição Federal de 1988 no Artigo 227, é dever da família, da sociedade e do estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

“Neste sentido, a assistência e o cuidado norteiam a equipe da instituição, garantindo a permanência de um dos pais e/ou do responsável legal, desde o atendimento de urgência à internação, observando as singularidades que dispõem a lei 12.764/12, a qual garante os direitos da Pessoa com autismo e a lei 13.146/15, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim, em consonância com um dos princípios doutrinários do SUS: a equidade”, explicou a assistente social Valéria Mendonça.

A gerente assistencial do HRAS, Adriléia Brito, destaca a importância da data. “Ela foi instituída pela Unicef e tem por finalidade conscientizar a sociedade sobre a importância de a criança receber uma formação social e educacional de qualidade. Os investimentos no desenvolvimento do lado afetivo, social e físico da criança geram um impacto direto em sua formação como membro de uma comunidade e no adulto que se tornarão. E este investimento realizado desde a primeira infância é de suma importância para maximizar seu futuro bem-estar”, disse a enfermeira.

Apesar de os cuidados com crianças e adolescentes serem importantes em qualquer idade, os primeiros mil dias de vida são decisivos para o desenvolvimento integral. É o que afirma a enfermeira obstétrica do HRAS, Thalita Beltrão.

“Este período vai desde a gestação até os dois anos de idade. Durante o primeiro ano de vida, o leite materno é essencial, pois além de prevenir doenças, influencia diretamente nas capacidades cognitiva, intelectual, social e emocional, afetando o sujeito até na fase adulta, nas relações e na produtividade”, destacou a profissional.

Por isso, é imprescindível que as gestantes tenham um bom atendimento médico na rede pública de saúde e, depois de dar à luz, elas ainda têm o direito às condições adequadas para a amamentação e a garantia da documentação do bebê gratuita. “Atendendo às obrigatoriedades, o Abelardo Santos mantém um Cartório de Registro Civil dentro da própria unidade. Os bebês que nascem no HRAS já saem com a Certidão de Nascimento emitida, gratuitamente”, observou Thalita.

Serviço: O cartório, no Bloco D, funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h, e aos sábados, de 8h ao meio-dia. Os pais são informados pela obstetrícia sobre a emissão da primeira via do documento. Para fazer o registro é necessário a documentação dos pais (RG, CPF, Comprovante de Residência e Certidão de Nascimento ou Casamento) e a Declaração de Nascido Vivo (DNV) do bebê.

Foto: Divulgação