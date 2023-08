Reforçado o número de ônibus para o distrito de Mosqueiro no feriadão dos Pais e Adesão do Pará

A linha Mosqueiro/São Brás conta com reforço operacional, determinado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob desde ontem, sexta-feira, 11. O reforço na frota acontecerá até às 13h40 da quarta-feira, 16, no pós-feriadão. As informações são da Agência Belém, órgão da Prefeitura Municipal da capital paraense.

A medida é necessária para adequar a oferta à demanda de usuários que se deslocarão à ilha de Mosqueiro, durante o período do feriado do dia 15 de agosto, de “Adesão do Pará à Independência”.

O reforço operacional contará com 20 ônibus desde hoje, sábado, 12, terça-feir, 15, e 15 na quarta-feira, 16. A última Viagem de ontem, com saída da Praça Araújo Martins, em São Brás, ocorreku às 21h45.

De hoje até segunda-feira, a primeira viagem para Mosqueiro ocorrerá às 6h30 e a última está prevista para sair às 21h45 do Terminal de São Brás. No feriado (terça-feira), a primeira viagem será às 6h30 e a última às 12h, saindo de São Brás. Na quarta-feira, pós-feriado, os horários previstos são de retorno a Belém.

RETORNO

O Terminal Maracajá, na Rua Pratiquara, é de onde saem as viagens para Belém. Neste sábado até a segunda-feira, a primeira viagem saindo de Mosqueiro é às 9h40 e a última, às 16h50. Na terça-feira, a primeira viagem ocorre às 17h10 e a última, às 20h10. Na quarta-feira, o reforço será somente no retorno a Belém, com viagens previstas para sair do Terminal Maracajá às 7h a primeira, e às 13h40, a última viagem do reforço operacional no retorno de Mosqueiro.

Para garantir o cumprimento da ordem de serviço, os horários de chegada e de saída dos terminais, a fiscalização será intensificada pelos agentes de transporte da Semob, tanto na Praça Araújo Martins, em São Brás, como no Terminal Maracajá, em Mosqueiro. A medida é necessária para identificar e ajustar qualquer problema ou irregularidade na operação das linhas de ônibus, bem como, para orientar, organizar as filas e garantir o embarque seguro dos passageiros.

SERVIÇO

O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20, e todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar