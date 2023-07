Reforço da ‘Operação Verão 2023’ prende homem por violência doméstica em Mosqueiro

Policiais civis que integram o reforço operacional na Seccional Urbana da Ilha de Mosqueiro, em Belém, prenderam neste domingo (02), um homem de 56 anos pelo crime de violência doméstica e familiar. O reforço faz parte da ‘Operação Verão 2023’, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) com outros órgãos da área.

Segundo o delegado João Claudio Castanho, que atendeu a ocorrência e acolheu a vítima de violência doméstica, a vítima, uma mulher de 51 anos, estava abalada psicologicamente e com dores no corpo. “A mulher procurou ajuda na unidade policial e de imediato nossa equipe acolheu para o início dos procedimentos. Durante o depoimento, a relatora emocionalmente instável, informou que estava com dores no corpo e chegou a desmaiar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento médico na unidade hospitalar do distrito”, contou.

Diante da situação, foi solicitado apoio de agentes da Polícia Militar para realizar diligências, no sentido de localizar e prender o suspeito. O agressor foi encontrado na residência do casal e recebeu voz de prisão e foi preso em flagrante por lesão corporal qualificada pela violência doméstica.

O suspeito foi conduzido para Seccional de Mosqueiro onde foi autuado e está a disposição da justiça. “É fundamental para a própria proteção da vítima que ela procure a Polícia Civil ou outros canais de denúncia do Sistema de Segurança Pública e relate os fatos para que possamos atuar no acolhimento, proteção e responsabilização dos agressores”, frisou o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Denúncias – A Polícia Civil ressalta que qualquer ato de violência doméstica e de gênero contra a mulher pode ser denunciado em unidade policial ou diretamente nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam). As denúncias também podem ser feitas pelos canais 190, em casos de urgência e emergência, 181 por meio do Disque-denúncia e no aplicativo WhatsApp com a Iara, pelo 98115-9181.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação/PC