Reforma da Unidade de Educação Infantil Catalina III beneficia comunidade do Mangueirão

A Prefeitura de Belém reafirma, mais uma vez, o compromisso com a educação municipal com a entrega da reforma da Unidade de Educação Infantil (UEI) Catalina III, no Conjunto Catalina, bairro do Mangueirão. A cerimônia, com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e do vice-prefeito, Edilson Moura, ocorreu na manhã desta quarta-feira, 26, reunindo professores, estudantes e funcionários da escola.

“Pra mim é muito gratificante ver a escola reformada. Muito bonita a escola agora. Antigamente era horrível. É muito bom saber que meu filho está numa unidade que ele fica o dia todo. A gente fica despreocupada com ele aqui”, disse a promotora de vendas Maria de Fátima Farias Costa, 38, mãe do estudante Rafael Aylan, 6.

Investimento – O governo municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), investiu R$ 331.239,59 na recuperação da UEI Catalina III. Iniciada na gestão passada, a obra na unidade havia sido abandonada, sendo retomada pelo atual governo de Belém.

Atualmente, há 100 alunos matriculados na Unidade, que atende crianças de 2 a 5 anos de idade. A partir de agora, os estudantes e todo o corpo escolar vão poder usufruir do espaço que recebeu os serviços de reforma da cozinha e dos banheiros, troca de portas, instalação de esquadrias de vidro, revisão elétrica, elevação do muro e climatização.

Ampliação – Para o prefeito Edmilson Rodrigues o empenho da Prefeitura de Belém em reformar as escolas municipais, totalmente abandonadas na gestão anterior, é um compromisso com o futuro das crianças.

No total, 80 escolas municipais estão no plano de reformas da gestão. “Nós somos educadores, por isso fazemos uma educação verdadeira que por ser libertária é expressão de carinho, amor e cuidado”, ressaltou.

O prefeito aproveitou para anunciar que atendendo ao pedido da comunidade escolar, brevemente será feita a ampliação do espaço possibilitando a matrícula de novos estudantes. “Estamos investindo na educação básica para que essa criança no futuro possa estudar em uma universidade pública”, disse Edmilson.

O investimento da Prefeitura de Belém na educação básica reflete a preocupação da gestão com a educação de qualidade, ao reformar os espaços educacionais do município que impactam diretamente no bem-estar das crianças.

Uma preocupação que atende a dona de casa Érika Camila Ferreira, 26, mãe da estudante Eloah Caroline Carvalhaes, 5, que estava satisfeita em ver as obras de reforma entregues pela Prefeitura.

“Pra mim está sendo muito satisfatório, porque ela estuda desde quando ela tinha 1 ano e 7 meses e, pra mim, essa é a segunda casa dela. Tenho a maior confiança de deixar minha filha. Ela gostou muito da reforma também”, contou Érika.

“Felizmente conseguimos ter esse ganho em infraestrutura adequada de qualidade com dignidade porque as nossas crianças merecem”, declarou a diretora da Unidade de Educação Infantil Catalina III, Joyce Profeta.

Homenagem – Um pouco antes do descerramento da placa de reforma da UEI Catalina III, o antigo merendeiro da unidade, João Cardoso, 71, foi surpreendido com uma homenagem pelos mais de 20 anos de serviços prestados à comunidade.

“Tô me sentindo tão feliz que nem sei como explicar. Eu trabalhei 30 anos aqui e sempre ajudei em tudo. Eu vi a formação de várias crianças e até hoje encontro com elas”, disse João, com os olhos marejados.

A secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, enfatizou o papel de todos no compromisso com a educação. “É aqui que elas aprendem sobre higiene, segurança, respeito e sobre diálogo uns com os outros. Aqui inicia a primeira infância. Peço que esse compromisso com a educação e cuidado com a primeira infância se intensifique em Belém para que a gente possa formar crianças que possam passar para o ensino fundamental sabendo ler e escrever”.

Escolas reformadas – No mês de setembro o prefeito Edmilson Rodrigues já reinaugurou 14 novas unidades escolares, que foram totalmente reformadas.

São elas: UEI Cohab 3, UEI Wilson Bahia, Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Francisco de Assis (doada para a Prefeitura pela Porte Engenharia), UEI Betinho, Escola Municipal de Ensino Fundamental Amância Pantoja, Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (Crie), Emeif Amália Paungartten, Emef Sabino Barreto, Emei Rosemary Jorge, Emei Canto do Uirapuru, UEI Rotary, Emef Honorato Filgueiras, Emei Gilvânia Márcia e Emeif Duas Irmãs.

