Reforma do ginásio Altino Pimenta avança e expectativa é que o espaço seja reinaugurado em dezembro

Com previsão de reinauguração para o mês de dezembro deste ano, a obra de reforma do Espaço Esportivo Cultural Cabano Maestro Altino Pimenta, no bairro do Reduto, está com cerca de 25% concluída. O ritmo acelerado dos trabalhos permitiu a finalização do telhado, da pintura e reforço da estrutura do prédio. Agora, para este mês de setembro devem ser iniciadas as intervenções no piso da quadra do espaço e reforço da fundação, que também fazem parte do projeto de reforma do ginásio.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), iniciou a obra no espaço poliesportivo em março deste ano, orçada em R$ 3.534.949,57. “A população da nossa cidade pode esperar dessa reforma um ginásio bem melhor, com mais acessibilidade, já que na época em que o prédio foi construído a engenharia não pensava tanto na acessibilidade”, destaca o engenheiro da obra, Henrique Marinho.

Localizado em uma das principais avenidas de Belém, a Visconde de Souza Franco (Doca), o espaço esportivo e cultural, atualmente sob a administração da Semec, foi inaugurado em 1999 pelo atual prefeito Edmilson Rodrigues, que na época finalizava seu primeiro mandato como gestor da cidade.

Atualmente, cumprindo seu terceiro mandato à frente de Belém, o prefeito assume mais uma vez o compromisso de prover o esporte e a cultura na cidade, a partir do ginásio que está sendo reformado. “Essa obra é importante, porque é um espaço cultural e esportivo que homenageia Altino Pimenta, um grande gênio da música universal, que empresta seu nome para destar o esporte, o lazer e o direito à cidadania “, ressaltou o prefeito.

Durante a visita realizada ao prédio esportivo, nesta sexta-feira, 1º, observou o andamento dos serviços que está em ritimo acelerado. “A obra que está sendo feita no Altino Pimenta é a expressão do nosso compromisso, que visa a reconstrução de Belém. Esse espaço tão importante para a cidade não estava em condição de uso, estava abandonado”, lamentou. Com a intervenção, a garantia é que a população da cidade vai contar, novamente, com mais um equipamento para se dedicar às atividades esportivas e culturais.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcio Ferreira/Agência Belém