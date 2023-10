Reforma Protestante: evento discutirá no que creem os mais de 2 milhões de evangélicos paraenses

Com mais de dois milhões de evangélicos no Pará, desses, cerca de 700 mil vivem na região Metropolitana de Belém, segundo dados do último Censo do IBGE. Os protestantes tendem a ultrapassar o número de católicos nos próximos anos, apontam os estudos do demógrafo e professor Eustáquio Alves. Para ele, seguindo uma progressão geométrica de diminuição de católicos e aumento de evangélicos, levará os protestantes a se tornarem maioria no país em 2032.

Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que, em 2020, a população brasileira tinha 31% de evangélicos e a região Norte, acima da média nacional, abarcando 39% de sua população declaradamente protestante.

O movimento de ruptura com os católicos surge ainda no século XVI, quando, em 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero pregou nas portas da catedral da cidade de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, questionando várias das práticas sociais e teológicas da Igreja Católica na época.

A partir desse momento, suas teses foram espalhadas por toda a Europa e por questionar de forma fundamentada as práticas do que a igreja vinha realizando e a supremacia papal, dá-se início a uma ruptura com os católicos e nasce o movimento conhecido como Reforma Protestante.

À época, parte dos religiosos protestavam por um retorno às Sagradas Escrituras como uma espécie de prumo da graça, a partir do qual a igreja deveria alinhar suas doutrinas e práticas. Desta forma, foram institucionalizadas cinco “solas”, do latim, “somente”.

Para o diretor acadêmico do Seminário Equatorial, teólogo e doutor em História Valtair Miranda, a Reforma Protestante nasce com Lutero, por meio da Palavra, enquanto voz de Deus.

“O próprio Martinho dizia que ele não fez nada, a Palavra fez tudo. Então, a Reforma Protestante é um movimento que começou pela Palavra. Lutero foi um pregador da Palavra e assim o fez até o penúltimo dia de sua vida. Também foi um escritor sobre a Bíblia e fez comentários de praticamente todos os livros dela e foi um exímio professor. E, Lutero deve, por tudo que fez, às escrituras sagradas, seja enquanto professor, pregador, expositor, ele era um homem da Palavra. Neste dia, celebramos a Palavra, que começou essa reforma e vai continuar até o fim dos tempos”, pontua.

O movimento chega ao Brasil, por meio de igrejas Batistas, Luteranas, Presbiterianas e outras, e logo se dissipa em todo o território nacional com a mensagem das boas novas de salvação.

A data é histórica e marca um movimento de força e resistência, com papel significativo na fundação e desenvolvimento de cidades no país e, principalmente, em Belém, no Pará, que dá origem à maior igreja evangélica do país.

SEMANA DA REFORMA

Para contextualizar e aprimorar os diálogos sobre a importância da Reforma Protestante, principalmente na Amazônia, o Seminário Teológico Batista Equatorial, de Belém, realiza entre os dias 30 de outubro e 1 de novembro, a Semana da Reforma. Um momento em que será apresentado a relevância histórica da Reforma Protestante, por meio de palestras com os professores e especialistas no assunto Dr. Mark Johnson e Dr. Valtair Miranda.

As inscrições custam R$ 30 e as orientações de como podem ser feitas, podem ser obtidas em contato com a Faculdade pelo (91) 98493-8572.

PRINCÍPIOS DA REFORMA

Sola Fide (Somente a Fé), como caractere central para acesso à graça divina; Sola Gratia (Somente a graça) e é meio dela que há salvação dos homens; Sola Scriptura (Somente a Escritura), que é vê única e exclusivamente a Bíblia como regra última de fé e prática; Solus Christus (Somente Cristo), em sua obra salvífica é suficiente para a completa salvação do ser humano; e, Soli Deo Gloria (Somente a Deus a glória), por conta da salvação posta aos homens, toda a glória deve ser dada tão somente e exclusivamente a Deus.

Imagem: Divulgação