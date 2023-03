Região da várzea santarena agora conta com energia de qualidade

A noite do dia 08 de março de 2023 jamais será esquecida pelos moradores da comunidade Costa do Tapará, na várzea de Santarém. Esta é a data de um marco histórico, o dia em que 471 famílias puderam comemorar, oficialmente, a chegada de um novo tempo, de uma nova era, agora, com energia elétrica firme e de qualidade, 24 horas por dia. Esta entega, que também beneficia a comunidade vizinha de Santana do Tapará, contou com a presença do governador Helder Barbalho, do prefeito Nélio Aguiar e comitiva formada pelo deputado federal Henderson Pinto, deputados estaduais, secretários municipais, vereadores, lideranças e a população da comunidade. O evento foi marcado com festa, uma festa merecida do tamanho do investimento: R$ 5 milhões do sistema em rede bifásica de 47,61 km com 147 transformadores. Uma grande obra executada pela Equatorial Energia, que contou contou com recursos do Programa de Inclusão Socioeconômica (PIS) do Governo do Pará, gerenciado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme).



Para chegar a esse momento houve luta e articulação. Em 2016, o prefeito Nélio Aguiar lembrou a dificuldade presenciada ainda em campanha. “Em setembro de 2016 estive aqui na Costa do Tapará, na primeira vez em que me candidatei a prefeito de Santarém e disse, se eleito, minha missão seria buscar os recursos para trazer energia para a várzea. Graças a Deus, com o apoio do governador Helder, que foi sensível ao nosso pleito, hoje estamos aqui, tendo a felicidade de entregar essa obra histórica”.



Ter energia elétrica em casa mudou, completamente, a vida e o cotidiano dos moradores. “Agora, já podemos ter uma geladeira em casa para beber água gelada, guardar nossa comida, sem correr o risco de estragar. Melhorou muito, 100%. Temos dignidade”, comemorou Rionaldo Pereira, presidente da Associação Comunitária de Costa do Tapará.



Oportunidade para se desenvolver, para crescer, gerar renda, sem precisar abandonar a comunidade. É isso que a energia trouxe. O exemplo está na casa do comerciante Kelison dos Santos, de 41 anos. Assim que a energia chegou, ele teve a ideia de comprar um freezer para vender sorvete. “Antes, pra tomar sorvete só pegando o barco e ir pra Santarém. Hoje, a máquina funciona 24h por dia para vender para quem nos procura. É uma transformação. A gente só tem a agradecer o prefeito e o governador por terem atendido nosso pedido”.



O governador Helder Barbalho lembrou que a união de todos os envolvidos possibilitou trazer, pela primeira vez, energia à varzea. “Lembro que esta é uma construção coletiva. Nós financiamos a obra, por meio do Programa de Inclusão Socioeconômica, e aqui quero destacar o papel da Sedeme, por meio do secretário Paulo Bengston, mas, também, quero destacar a verdadeira união de esforços. A articulação liderada pelo prefeito Nélio, em parceria com a Câmara de Vereadores, as lideranças comunitárias, representadas pelo Naldo. Hoje, para mim é uma alegria, porque mostra que governamos para todos e em todas as regiões”, enalteceu o governador.



Além da energia elétrica, a Prefeitura de Santarém, também, entregou um novo microssistema de abastecimento de água, uma nova escola, a revitalização da Unidade Básica de Sáude e luminárias em led, mais econômicas, ambientalmente sustentáveis.

PARTICULARIDADES

De acordo com a Equatorial, a obra tem algumas particularidades. Ela vai funcionar, por exemplo, por meio de atendimento de rede convencional com cabos aéreos, com postes de 30 metros sobre o rio, que fazem a travessia do ponto de terra firme, localizado no porto da balsa, na área urbana de Santarém, até a região de ilhas, na comunidade Tapará.

“Para que isso fosse possível, foram construídos mais de 30 quilômetros de rede de distribuição para atravessar os rios Tapajós e Amazonas e interligar as comunidades e assim integrar essa conexão ao Sistema Interligado Nacional. Com isso, não será mais necessário o uso de geradores de energia usados pelas famílias que residem nos locais”, explica Gilliard Vaz, gerente de Relacionamento com o Cliente da concessionária.



Outra peculiaridade, de acordo com a concessionária, é que a rede elétrica será operada de modo convencional, considerando os períodos de cheia e vazante dos rios. Durante os seis primeiros meses, por exemplo, os postes devem ficar embaixo d’ água, contudo, o fornecimento de energia não será interrompido.



Imagens: Agência Santarém