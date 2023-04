Região Metropolitana de Belém é um dos temas de livro produzido pelo Ipea

A Região Metropolitana de Belém (RMB) será um dos temas do livro que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) vai lançar. A obra vai aprofundar os 50 anos da criação das primeiras regiões metropolitanas no Brasil, com reflexões sobre o tema. O livro será lançado ainda este ano.

Para fazer parte do livro e da pesquisa, na tarde desta quarta-feira, 26, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, foi entrevistado pelos representantes do Ipea, Marco Aurélio Costa e Carlos Henrique Ferreira.

O prefeito falou dos desafios de gerir uma cidade como Belém, que possui uma região metropolitana com seis municípios. O gestor municipal comentou sobre a coordenação interfederativa, a autonomia municipal, além de destacar os aspectos históricos de Belém.

Projeto

O livro “50 anos da criação das primeiras regiões metropolitanas no Brasil” faz parte do projeto do Ipea “Governança Metropolitana no Brasil” (é uma plataforma de dados). A obra é voltada para uma reflexão sobre a questão metropolitana e será lançada ainda em 2023. Serão publicadas oito entrevistas, incluindo a do prefeito Edmilson Rodrigues, e artigos de pesquisadores do Ipea.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Kamila Canhedo/Agência belém