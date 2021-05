Região Metropolitana de Belém passa para fase amarela: saiba o que muda

O governo do Pará decidiu, após uma reunião com o comitê científico que é liderado pela Sespa, onde foi apresentada análise da capacidade do sistema de saúde nas regiões do estado, que o bandeiramento das regiões do Pará passam por mudanças a partir de hoje, sexta-feira, 14.

As regiões Nordeste, Marajó Oriental, Baixo Amazonas, Baixo Tocantins, Tapajós e Região Metropolitana de Belém saem do bandeiramento laranja para o amarelo. Já as regiões Carajás, Araguaia, Xingu e Marajó Ocidental permanecem com bandeiramento laranja.

No bandeiramento amarelo, as academias poderão e salões de beleza poderão funcionar sem que seus clientes precisem agendar horário. Os eventos privados passam a ser permitidos com no máximo até 200 pessoas e bares e restaurantes poderão funcionar até 1 hora da madrugada.

Fonre”Ver-o-Fato / Por : Emanuel Maciel