Regina Volpato, ex-apresentadora do Casos de Família, volta ao SBT

A apresentadora Regina Volpato, que comandou a primeira fase do programa Casos de Família, está de volta às telas do SBT. O comunicado foi realizado pela emissora nesta quarta-feira (1°).

Regina irá estrear, em 2024, Vem Pra Cá, atração que havia sido cancelada na emissora em 2022. Ela estará no comando do programa. As informações são do site Notícias da TV.

– Regina Volpato acaba de acertar e assinar contrato com a emissora, marcando assim seu retorno à casa que lhe deu grande visibilidade na televisão para um novo projeto com a sua cara – informou o SBT, em nota.

Em entrevista ao canal de Silvio Santos, Regina comemorou o retorno.

– Estou muito feliz em voltar a fazer parte da família SBT e contente com o novo desafio! – disse.

Na última quinta (26), o SBT também anunciou a contratação de Michelle Barros.

TRAJETÓRIA DE REGINA

De acordo com o SBT, Regina Volpato que também é jornalista, trabalhou na Fundação Roberto Marinho. Depois, em 1998, iniciou sua trajetória na televisão como repórter e apresentadora de telejornais na Band e, posteriormente, na Band News, quando o canal foi fundado em 2001.

Já sua primeira aparição no SBT aconteceu entre 2004 e 2008, quando comandou a primeira temporada do programa Casos de Família.

– [Regina], tinha sempre uma palavra amiga para os participantes e mostrava caminhos ao final do programa, revelando seu olhar sobre cada caso – ressaltou a emissora de Silvio Santos.

Além disso, a jornalista também trazia ao público os acontecimentos da casa de ensaios do reality show Protagonistas de Novelas, e comandou ao lado de João Marcelo Bôscoli a transmissão do Grammy Latino 2005.

Assim que deixou o SBT, a apresentadora trabalhou na Rede TV e na TV Gazeta, de onde se desligou este ano.

