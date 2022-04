Regional da Transamazônica assiste pacientes com sequelas da covid-19

O agendamento da consulta é gratuito, disponível para toda a região do Xingu e pode ser feito por telefone

Dois anos após o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, ainda existem muitas dúvidas sobre a doença. Estudos e pesquisas continuam sendo realizados para entender o surgimento de sequelas ocasionadas pelo vírus, principalmente, em relação aos casos mais graves da doença.

Cansaço, falta de ar, tosse, ansiedade ou dificuldade de concentração, são algumas condições clínicas que podem persistir meses após a alta hospitalar.

Em atenção a esta demanda, o Hospital Regional Público da Transamazônica, gerenciado pela Pró-Saúde em Altamira, conta o Programa Triagem Pós-Covid, voltado exclusivamente para o atendimento de pacientes que desenvolveram alguma sequela motora ou respiratória em decorrência da Covid-19.

O serviço atende tanto pacientes que ficaram internados no Regional da Transamazônica, quanto os de outras unidades de saúde, públicas ou privadas, dos nove municípios da região do Xingu, onde o hospital atua como referência em média e alta complexidades.

De acordo com o diretor Técnico do HRPT, Mario Franco, os pacientes que buscam atendimento após a alta são atendidos por um médico que avalia o quadro clínico e a necessidade de encaminhamento para outras especialidades, como neurologia, cardiologia, pneumologia e cirurgião vascular.

Segundo a fisioterapeuta Ana Mencato, tanto pacientes que ficaram internados, quanto os que realizaram o tratamento domiciliar, devem ficar atentos aos sintomas, pois, dependendo do período de hospitalização ou da gravidade, como em casos de intubação, os sintomas podem variar, indo de falta de ar até sequelas motoras.

“Se uma pessoa for praticar uma simples atividade, como varrer a casa ou trocar de roupa, por exemplo, isso já se torna algo muito difícil. Então, é neste momento que a fisioterapia tem o importante papel de recuperar o condicionamento físico desse paciente, por meio de exercícios e manobras”, explica a profissional.

Dayse Lima, de 34 anos, é uma das pacientes que recebeu o atendimento no Programa de Triagem Pós-Covid do Hospital Regional. Ela foi diagnosticada com o vírus em setembro do ano passado, quando, apesar de não precisar de internação, teve 25% do pulmão comprometido. Após o período de infecção, ela passou a sentir cansaço e fadiga, além da queda de cabelo e perda de memória.

“Realizei o agendamento por telefone. Na consulta, a médica solicitou diversos exames laboratoriais, ultrassom e tomografia, que realizei no próprio Regional. Voltei outras vezes para acompanhamento, e as sequelas foram sumindo. Graças a Deus recebi alta e já estou liberada. Toda aquela preocupação deu lugar ao alívio”, celebrou a paciente.

Agendamento de consultas

Para realizar o agendamento das consultas no Programa Triagem Pós-Covid do Hospital Regional Público da Transamazônica, é necessário entrar em contato pelo telefone (93) 98113-1506, disponível de segunda a sábado, das 7h às 13h.

Os documentos necessários para agendamento são: RG ou documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado, cartão SUS e documento de alta hospitalar e/ou receitas médicas realizadas durante o período de tratamento contra o vírus.

As consultas são realizadas gratuitamente no ambulatório do HRPT, às segundas-feiras, a partir das 14h, respeitando todas as medidas de segurança para evitar o contágio da Covid-19.

O serviço atende 20 pacientes por semana e está aberto para todas as pessoas acometidas pela doença oriundas dos municípios da região do Xingu, inclusive as atendidas em outras unidades de saúde.

O Regional da Transamazônica é uma unidade do Governo do Pará, sendo referência para nove municípios da região do Xingu e mais de 500 mil pessoas no sudoeste do Pará. Atualmente, o HRPT conta com 97 leitos, sendo 10 leitos exclusivos para os casos mais graves do coronavírus.

*Texto de Karine Sued de Oliveira

Por Governo do Pará (SECOM)