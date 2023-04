Regional da Transamazônica é o único do Norte a conquistar selo de melhores UTIs do Brasil

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, na região de integração do Xingu, conquistou o selo “Top Performer” e está entre as UTIs brasileiras com melhor desempenho e alta eficiência nos seguintes parâmetros: mortalidade hospitalar e utilização de recursos. A instituição é a única da região Norte a receber o reconhecimento.

O selo foi criado em 2010 pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) e a Epimed Solutions, empresa de sistemas para UTI, e tem como objetivo levantar o perfil epidemiológico das UTIs do Brasil e compartilhar informações que possam ser relevantes para orientar as políticas de saúde e estratégias, sempre com foco na melhoria dos cuidados com pacientes críticos do país.

Com a conquista inédita, o HRPT, gerenciado pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sespa), integra seleto grupo de 19,1% das UTIs contempladas com o selo, do total de mais de 700 unidades hospitalares avaliadas em todo Brasil.

Ricardo Carajeleascow, diretor geral do Regional da Transamazônica, diz que o desempenho da unidade garante a qualidade no cuidado dos pacientes de alta complexidade. “Esta conquista é resultado do trabalho de toda uma equipe composta por diversos profissionais, que atua diariamente entregando o melhor de si, com comprometimento e responsabilidade, mostrando que nossos pacientes são os maiores bens da nossa instituição”, celebra o diretor.

Para a coordenadora de enfermagem da UTI, Simone Moreschi, a conquista demonstrou que os profissionais estão no caminho certo. “Esse selo vem para chancelar nossa atuação, que vai muito além do corpo clínico. Temos uma equipe que envolve profissionais de diversos setores, desde a limpeza até a manutenção. A assistência segura e de qualidade ao paciente não se faz só. Parabéns a todos pela dedicação, empatia, zelo e doação diária pela humanização no atendimento”, festejou.

Samir Siviero, diretor-presidente do Instituto Acqua, avalia o reconhecimento como passo importante diante do trabalho exercido pela instituição, recentemente no Pará, e em mais de 23 anos de atuação da entidade pelo Brasil.

“Para nós é motivo de muito orgulho. Esse reconhecimento da AMIB é fundamental para exemplificar a atuação dos profissionais de alta complexidade, que tiveram enorme esforço durante a fase mais aguda da pandemia de Covid-19, mas que independente do momento crítico, estão ali com dedicação, conhecimento, inteligência e competência, fazendo o melhor trabalho. Para o Acqua o momento é ainda mais alegre, pois além da conquista do HRPT tivemos outro hospital gerenciado que foi reconhecido com o selo UTI Top Performer, o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Estamos honrados e parabenizo cada profissional”, relata o gestor.

UTI’s brasileiras – A lista de hospitais integra a iniciativa UTI’s brasileiras que têm como intuito aprimorar a qualidade da medicina intensiva e aumentar a segurança dos pacientes no Brasil por meio da valorização das unidades de tratamento intensivo que gerenciam indicadores para que alcancem os melhores resultados.

O Hospital Regional Público da Transamazônica atende mais de 20 especialidades, sendo referência para mais de 500 mil pessoas nos nove municípios da região do Xingu: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.

“Essa premiação reconhece mais uma preocupação nossa com o bem-estar de nossos pacientes. Ficamos muito contentes com essa conquista, pois para conseguir o selo foi necessário obedecer a muitos critérios e isso demonstra o primor em nosso atendimento. Acreditamos que é uma conquista para toda a população paraense”, disse o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará