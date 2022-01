Regional de Marabá amplia oferta de exames de imagem com novo aparelho

O novo aparelho de ressonância magnética do Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, no sudeste do Pará, está funcionando com a capacidade expandida para realizar 600 exames por mês. O equipamento foi entregue pelo estado em outubro do ano passado e atinge maior nível de produtividade após o treinamento da equipe profissional e definição dos protocolos de gestão. As informações são da Agência Pará.

O equipamento passa a integrar o Centro de Diagnóstico por Imagem do hospital, que é referência em serviços de saúde para mais de 1 milhão de habitantes, de 22 municípios da região. O aparelho, com tecnologia de última geração, pesa mais de seis toneladas e foi adquirido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

“A entrega do aparelho de ressonância magnética no Hospital Regional de Marabá faz parte do objetivo do governo estadual em melhorar a saúde pública no Pará. Com esse equipamento, as pessoas da região podem contar com um diagnóstico por imagem mais preciso, sem a necessidade de se deslocarem para a capital ou outras cidades para conseguir esse tipo de exame”, explicou o secretário adjunto de Administração da Sespa, Ariel Sampaio.

O diretor Técnico do HRSP, Cassiano Barbosa, informou que o equipamento também auxilia diagnósticos com melhor qualidade na imagem, além de mais agilidade e comodidade ao paciente. “Nossa capacidade gira em torno de 25 a 30 exames por dia, aproximadamente 600 exames por mês. Isso atende à demanda da região. São exames essenciais para terapêuticas e propedêuticas médicas, principalmente em um hospital de alta complexidade, que atende neurocirurgia, gastrocirurgia e outras especialidades, e produz exames de suma importância”, acrescentou.

Tranquilidade

Tainá Rodrigues é mãe do paciente Heitor Rodrigues, que utilizou o equipamento para examinar o funcionamento da glândula hipófise, na base do cérebro, responsável pela regulação das glândulas suprarrenal, tireoide, testículos e ovários, além de produzir o hormônio do crescimento. “É muito bom poder ofertar ao nosso filho o atendimento em um equipamento como este. Ajuda muito a população pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Heitor faz tratamento em Belém, mas a médica pediu o exame e fizemos aqui. Foi bem mais tranquilo porque não precisamos viajar”, contou.

Saiba mais

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é uma unidade que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciada pela Pró-Saúde. Com atendimento 100% SUS, é referência na prestação de serviços em várias áreas, como ortopedia-traumatologia, cardiologia, oftalmologia, cirurgia geral, plástica reparadora, hemodiálise e partos de alto risco.