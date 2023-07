Regional de Marabá celebra ‘Dia do Amigo’ com Programação de Humanização

Betzabeth Yurima, venezuelana de 54 anos, realiza há mais de um ano tratamento de hemodiálise no Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP) em Marabá. Na quinta-feira (20) “Dia do Amigo”, a paciente participou da campanha de humanização “Eu sou o Amor de Alguém”, que buscou promover um ambiente de amizade, acolhedor, empático e solidário na unidade.

“Sou imensamente grata pelos amigos que fiz aqui. Há mais de um ano, realizo tratamento no hospital, e devo dizer que os profissionais de saúde têm sido como uma segunda família para mim. As amizades que cultivei neste lugar são especiais, e vou levá-las para toda a minha vida”, enfatizou.

A data celebrada na instituição que visou fortalecer os laços entre pacientes e profissionais de saúde, contou com rodas de conversas, ações recreativas, distribuição de cartões e adesivos de amizade, e uma série de outras atividades especiais, que promoveram momentos de alegria, conforto e esperança aos pacientes durante o tratamento.

Daiane Uszynski, analista de humanização da unidade do Governo do Pará, destacou a importância do apoio mútuo e das relações afetivas entre profissionais de saúde e pacientes durante o período de internação. “Como muitos pacientes estão distantes de seus amigos e familiares, as conexões de amizades criadas durante a internação ajudam na recuperação e enfrentamento das adversidades enfrentadas pelos usuários”, explicou.

A equipe de enfermagem do HRSP, também abraçou a iniciativa, a enfermeira Pollyana Lobo ressaltou a importância da humanização no cuidado com os pacientes. “Para nós, profissionais de saúde, a humanização é uma parte essencial do nosso trabalho. O carinho e atenção que dedicamos aos pacientes durante o tratamento podem fazer toda a diferença em sua recuperação e bem-estar emocional. Essa ação reforça o vínculo entre a equipe e os pacientes, tornando o ambiente hospitalar mais acolhedor”, relatou

Humanização

No Hospital Regional de Marabá, a humanização é uma filosofia adotada por toda a equipe de profissionais de saúde, desde médicos e enfermeiros até funcionários administrativos e de apoio. Os colaboradores são treinados para tratar cada paciente com empatia, compaixão e respeito, garantindo um ambiente acolhedor e amigável para aqueles que procuram cuidados médicos.

A unidade sob a gestão do Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), conta com uma Comissão de Humanização atuante, composta por membros dedicados. Essa equipe realiza de forma regular ações focadas no bem-estar dos pacientes e colaboradores, em colaboração com o setor de humanização da instituição.

“Em meio a procedimentos médicos e tratamentos, não podemos nos esquecer de que cada pessoa que passa pelo hospital é única, com seus medos e esperanças. Nossa missão é garantir não apenas a recuperação física, mas também o bem-estar emocional e psicológico de cada indivíduo que busca nossos serviços”, detalhou Benjamin Ferreira, diretor executivo do hospital.

Perfil: O Hospital Regional do Sudeste do Pará pertence à rede de saúde do governo do Estado. É gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Com 115 leitos, a unidade é referência para procedimentos de média e alta complexidade, para mais de 1 milhão de pessoas, em 22 municípios da região.

Texto da Ascom HRSP

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação