Regional de Marabá já realizou mais de 400 procedimentos em novo serviço de Hemodinâmica

O Centro de Hemodinâmica do Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, referência em saúde pública para mais de 1 milhão de pessoas da região, atingiu essa semana a marca de 415 procedimentos cirúrgicos de alta complexidade realizados desde o início do seu funcionamento, no último mês de junho.

O novo setor da unidade, pertencente ao Governo do Pará e gerenciada pela Pró-Saúde, realiza por meio de cirurgias minimamente invasivas, exames e tratamento de disfunções nas áreas cardiológica e neurológica.

Segundo a enfermeira Crísila Reis, responsável pelo setor no HRSP, os procedimentos hemodinâmicos são recomendados para pacientes com uma série de questões, desde quadros leves até doenças extremamente complexas.

“Na cardiologia realizamos diagnósticos e tratamentos de quadros de infarto, doença arterial coronariana, isquemia miocárdica, até arritmias graves e disfunções valvares, por meio de cateterismo e angioplastia coronariana. Na neurocirurgia tratamos de casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), aneurismas, más-formações congênitas e obstruções, tanto das artérias carótidas como de vasos cerebrais, entre outras enfermidades”, explica Crísila.

A profissional destaca ainda que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as 10 principais causas de morte no mundo estão relacionadas com doenças cardiovasculares, como infartos e AVC, que hoje são tratadas e diagnosticadas na hemodinâmica do HRSP.

Valdemir Girato, diretor hospitalar do Regional de Marabá, enfatiza que o serviço de hemodinâmica da unidade funciona 24 horas por dia, com equipamentos de alta qualidade e com uma equipe profissional capacitada e experiente.

“Só em outubro desse ano, foram mais de 100 atendimentos realizados de maneira humanizada. Grande parte dos nossos usuários realiza as cirurgias não invasivas, e no mesmo dia eles já são liberados para o conforto do seu lar, tamanha é a tecnologia empregada nesses procedimentos. Possuímos um dos equipamentos mais modernos do país”, destaca o gestor.

Texto: Ederson Oliveira/HRSP

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação