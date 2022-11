Regional de Marabá promove ações de conscientização em alusão ao “Novembro Roxo”

Nesta quinta-feira (17), o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, inicia a programação em alusão à campanha “Novembro Roxo”, que busca alertar sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, família e sociedade.

O Dia Mundial da Prematuridade é celebrado no dia 17 de novembro, a data busca sensibilizar a população para um problema de saúde pública, a prematuridade.

Com o objetivo de reforçar a discussão sobre a prematuridade e o parto seguro, o Hospital Regional de Marabá que pertence ao Governo do Pará, irá realizar até o final do mês de novembro, nos corredores e unidades de internação, palestras de orientação, exibição de vídeos e distribuição de material informativo, para usuários, acompanhantes e colaboradores.

De acordo com a enfermeira do Hospital, Jessica da Cruz Santos, uma gestação normalmente tem a duração de 38 a 42 semanas. Porem quando parto acontece antes de 37 semanas é considerado prematuro. Entre as principais causas da prematuridade estão diabetes gestacional, infecções e a pressão alta ou pré-eclâmpsia.

“Podem levar ao parto prematuro também o fumo, consumo de álcool e drogas, estresse, sangramento vaginal, obesidade, baixo peso e distúrbios de coagulação. A idade da gestante também pode influenciar, com maior risco entre menores de 17 anos e após os 35”, explica a profissional. “Não podemos esquecer de alertar também sobre a importância da realização correta do pré-natal, essencial para prevenir e identificar doenças precocemente”, complementa.

Para a pediatra Mara Silva, que atua na UTI Neonatal do Regional de Marabá, a prematuridade pode ser prevenida, principalmente com acompanhamento regular da gestação com o pré-natal e a realização de todos os exames solicitados pelo médico.

Também é importante para uma gravidez saudável a adição de hábitos saudáveis, como alimentação saudável e praticas de exercícios, evitando o ganho excessivo de peso e estresse.

“ A Prevenção é Fundamental e para evitarmos os principais problemas ocasionados pela prematuridade, que são a imaturidade respiratória, digestiva e metabólica, além das sequelas relacionadas ao desenvolvimento neuropsicomotor”, explica a médica.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é a 10° nação com mais partos prematuros no mundo, com cerca de 340 mil nascimentos de bebês nessas condições anualmente.

Referência Neonatal

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é referencia para 22 cidades da região nos cuidados com prematuros. A instituição conta com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) como nove leitos Neonatais e equipe assistencial qualificada que atua 24 horas por dia.

Fonte: Ascom/HRSP