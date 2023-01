Regional de Paragominas dá orientações sobre saúde mental à população 

O mês de janeiro é marcado pelas acões de prevenção em saúde mental conscientizando sobre os cuidados preventivos com o adoecimento da mente, área que, se não cuidada adequadamente, repercute na saúde integral humana. O Hospital Regional Público do Leste do Pará (HRPL) contribui permanente com a campanha Janeiro Branco, cuidando da saúde mental dos seus usuários realizando atendimento humanizado, acolhendo e zelando por eles, fazendo o atendimento e acompanhamento, por meio da psicologia hospitalar do hospital, enquanto estão internados.

“Usuários e familiares são acompanhados no período de internação no HRPL, e o fluxograma do atendimento é feito por meio de interconsulta realizada pela equipe ou por via de busca ativa”, informa a psicóloga clínica do HRPL, Júlia Veloso.

De acordo com a psicóloga, os atendimentos são feitos com o objetivo de viabilizar a melhora do quadro clínico dos usuários ajudando a enfrentar de forma mais equilibrada o processo de adoecimento.

Para contribuir também com a população neste mês alusivo à saúde mental, o HRPL, por meio de sua profissional, Júlia Veloso, citou os principais sintomas de adoecimento mental. A psicóloga orientou que “deve-se observar: intensidade; frequência e prejuízo clínico. Ou seja, se o indivíduo está em sofrimento a maior parte do tempo, persistindo por semanas/meses e isso tem interferido em sua rotina habitual como trabalhar, estudar e se cuidar, já são sintomas de adoecimento mental”, informa.

Veloso ressaltou que, mesmo sendo importante o acompanhamento profissional de pessoas com adoecimento mental, pessoas leigas também podem ajudar.

“O simples funciona. Ouvir sem julgamento, acolher e incentivar a procurar tratamento profissional, caso observada uma gravidade”, completou.

Atualmente, conforme destacou a psicóloga, um dos fatores que também tem impactado a saúde mental da população são as mídias sociais. Ela enfatiza que, “a partir do momento em que o sujeito se compara com a realidade de uma pessoa totalmente diferente da sua, entra em sofrimento emocional com expectativas irreais, especialmente ao que se refere ao próprio corpo, imagem ou a conquistas materiais, já tem de refletir sobre isso.”

“É muito importante também, adotar práticas que refletem em cuidado com a saúde mental. Oriento a prática do autocuidado. Trate a si mesmo com mais carinho e amor. Autocuidado quer dizer equilíbrio nas mais diversas áreas da vida: autocuidado emocional; físico; social; espiritual. Se observe, conheça e estabeleça seus limites”, reforça.

Outras orientações que Júlia Veloso deixa às pessoas sobre saúde mental é: “esteja perto de quem você ama; faça atividades que te dão prazer; tire um tempo para descansar a mente e o corpo; estabeleça metas/sonhos para sua vida e trabalhe para alcançá-los”, aconselha.

Sobre o “Janeiro Branco” – A campanha Janeiro Branco, criada em 2014, tem como objetivo chamar a atenção da sociedade sobre o tema, buscando estratégias políticas e sociais para que o adoecimento emocional seja conhecido, prevenido e combatido. O mês de janeiro foi escolhido por ser símbolo de recomeços, um período quando normalmente as pessoas param e refletem sobre suas vidas e fazem planos para o ano. A cor branca também foi escolhida por simbolizar o recomeço, pois em uma tela em branco as pessoas podem pintar, desenhar e escrever o que quiser, simbolizando recomeço.

Texto: Joelza Silva/Ascom HRPL

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação