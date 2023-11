Regional do Marajó promove debate sobre câncer de próstata com usuários da Hemodiálise

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, proporcionou aos usuários do serviço de Hemodiálise da unidade, uma roda de conversa abordando o tema câncer de próstata, em alusão à campanha “Novembro Azul”, do Ministério da Saúde (MS), que alerta a população masculina acerca da importância do autocuidado.

A ação de educação em saúde foi aconteceu nos dias 23 e 24 e foi organizada pela enfermeira e supervisora do Centro de Hemodiálise, Joseane Corrêa, que também facilitou aos usuários da faixa etária indicada, o agendamento do exame de PSA. No total foram agendados 13 exames.

A profissional explica que essas ações são cruciais, porque capacita as pessoas a tomarem decisões acertadas sobre sua saúde, promovendo práticas saudáveis, prevenção de doenças e melhor qualidade de vida.

“A educação em saúde desempenha um papel fundamental na conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Ao fornecer informações sobre fatores de risco, exames preventivos e opções de tratamento, a educação capacita os homens a adotarem medidas proativas para sua saúde. Além disso, destaca a importância de quebrar tabus e superar barreiras emocionais em relação aos exames, contribuindo para a promoção de uma abordagem preventiva e oportuna”, enfatizou.

De janeiro a agosto deste ano, o HRPM possibilitou mais de 3.500 sessões de hemodiálise à população da Ilha do Marajó.

Aprovação – João Batista da Silva, de 68 anos, foi um dos usuários do serviço de hemodiálise, que participou da ação de educação em saúde, expressou sua satisfação com a iniciativa do HRPM. “Muito importante a ação, aprendemos a nos cuidar. Aqui no HRPM, estão acontecendo esses encontros onde os profissionais nos educam sobre como melhorar nossa qualidade de vida e isso faz total diferença. Fico muito grato”, finalizou o aposentado.

O hospital presta assistência de média e alta complexidade para uma população de aproximadamente 325 mil habitantes do sudoeste marajoara, que compreende os municípios vinculados ao 8° Centro Regional de Saúde (CRS) – Anajás, Bagre, Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

Serviço: O Hospital Regional Público do Marajó está localizado na Avenida Rio Branco, nº 1.266, no centro de Breves. Mais informações poderão ser obtidas via telefones: (91) 3783.2140 / 3783.2127.

Texto: Pedro Amorim/Ascom HRPM

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação