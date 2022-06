Regionalidade marca abertura marca do Joapa no município de Soure

Elementos marajoaras deram um tom a mais na abertura dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), regional Marajó II. Promovida pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a solenidade reuniu as seis delegações inscritas no evento esportivo, além de autoridades e moradores que compareceram para prestigiar o evento, na noite desta última quarta-feira (15).

Na parte artística o evento contou com a apresentação de dois grupos artísticos do próprio município. Nesta fase, 480 participantes dos municípios de Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Soure, entrarão na disputa pela conquista de uma vaga na fase estadual.

“Aos atletas gostaríamos de agradecer cada esforço que tem sido feito e tenho certeza que cada um irá dar o seu melhor nas competições. Através dos Jogos Abertos do Pará, fomenta e fortalece o esporte e o lazer em todas as regiões do estado”, disse Kátia Rocha, diretora técnica de Esporte e Lazer.

O prefeito de Soure, Guto Gouvea, ressalta a importância de o Governo do Estado realizar o evento esportivo na região.

“A grande importância desses jogos é justamente esta integração dos municípios e o fortalecimento da nossa cidadania, através da prática do esporte. Neste momento, gostaria de agradecer a Seel, por mais uma vez estar sediando os Jogos Abertos. E dizer que estamos trabalhando para que cada vez mais o esporte faça parte da vida de nossos munícipes. Eu desejo um excelente jogo a todos, por isso que dou boas-vindas a todos”, celebra o prefeito.

Competições

As partidas começam já nesta quinta-feira (16). As modalidades de basquetebol e voleibol serão realizados na Escola Municipal “Dagmar Gonçalves”; o futsal e o handebol serão no Ginásio Poliesportivo “Abel Figueiredo”; o futebol de areia será na Praça do Cruzeiro, e o tênis de mesa, no auditório da Prefeitura.

Texto: Bianca Rodrigues / Ascom Seel

Por Governo do Pará (SECOM)