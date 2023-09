Regis Danese recebe alta após 19 dias de internação

Nesta terça-feira (19), o cantor Regis Danese recebeu alta do Hospital Uberlândia Medical Center, em Uberlândia, Minas Gerais, onde estava internado.

A alta médica foi confirmada pelo boletim médico divulgado na tarde desta terça e assinada pelos médicos Dr. Sânzio Dupim, coordenador da UTI, e pelo Sr. Maxwel Boga, cirurgião digestivo

No dia 30 de agosto, o cantor evangélico sofreu um acidente de carro na BR-153, em Jaraguá (GO), sendo internado e levado à UTI em Goiânia.

Por conta da colisão, o cantor teve três costelas, no esterno e no punho, além do intestino perfurado. Regis passou por uma cirurgia chamada laparotomia exploradora e enterorrafia para corrigir a lesão puntiforme no intestino delgado.

Depois, foi transferido para Uberlândia, onde reside, para ficar mais próximo de sua família. No dia 6 de setembro, prestes a ter alta, o cantor passou mal e sua alta foi adiada.

