Regis Danese tem alta da UTI e é transferido para enfermaria

Internado devido a um acidente de trânsito, o cantor Regis Danese teve alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e foi transferido para a ala de enfermaria. A informação consta em boletim médico divulgado nesta sexta-feira (1°) pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Ainda de acordo com a unidade hospitalar, Danese está com a saúde regular, consciente e respira de forma espontânea. A equipe médica está otimista sobre sua recuperação, segundo informações da colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira.

O cantor sofreu o acidente na noite da última quarta-feira (30), na Rodovia BR153, enquanto viajava para o município de Ceres, em Goiás, onde teria uma apresentação. Entretanto, a caminhonete de Danese colidiu com um caminhão durante o trajeto.

O artista sofreu fraturas em três costelas, no esterno e no punho, tendo ainda o intestino perfurado. Ele passou por uma cirurgia chamada laparotomia exploradora e enterorrafia para corrigir a lesão puntiforme no intestino delgado.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução / Redes sociais