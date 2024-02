Rei Charles está dormindo em uma tenda de oxigênio

No começo deste ano, foi lançada a biografia “My Mother and I”, escrita por Ingrid Seward, que oferece uma visão detalhada sobre a complexa relação entre o rei Charles III e sua mãe, a falecida rainha Elizabeth II, que nos deixou em setembro de 2022. Em um dos trechos do livro, a autora revela um hábito peculiar do monarca: para aliviar os problemas de sinusite que enfrenta há anos, ele dorme em uma tenda de oxigênio.

“A doença trivial não desperta simpatia nele, e ele enfrenta seus próprios problemas de sinusite dormindo em uma tenda de oxigênio”, compartilhou a autora. “A fadiga ou excesso de sono não são desculpas aceitáveis para faltar a um compromisso de trabalho, e ele nunca fica na cama em um domingo de manhã, mesmo quando não se sente bem.”

A tenda de oxigênio, uma estrutura de acrílico com uma abertura para o pescoço que se ajusta à cabeça do paciente, é frequentemente utilizada em bebês prematuros e recém-nascidos com problemas respiratórios, ou para aumentar a concentração de oxigênio no corpo através da umidificação. Embora seja mais comum em bebês, o tratamento também pode ser realizado em adultos.

Batalha contra o câncer

Além da sinusite, o monarca foi diagnosticado com câncer no início deste mês. Segundo o Palácio de Buckingham, o tumor foi descoberto após o rei passar por uma cirurgia para tratar uma hiperplasia benigna da próstata.

O comunicado oficial não especificou o estágio ou o tipo de câncer. O rei já iniciou o tratamento para controlar a doença de forma ambulatorial, ou seja, sem necessidade de internação.

Com informações da VEJA.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Repordução/Stefan Rousseau/AFP/Pool