Rei Charles III planeja retirar Harry e Meghan de residência

O rei Charles III estaria planejando retirar do príncipe Harry e de sua esposa Meghan o usufruto de Frogmore Cottage. A residência fica nos terrenos do Castelo de Windsor e deve ser oferecida ao irmão do rei, o príncipe Andrew, conforme revelado pelo jornal The Telegraph.

Uma fonte próxima ao casal que, atualmente, vive nos Estados Unidos, disse ao jornal que a decisão de negar o uso da casa que Harry e Meghan utilizam quando viajam para o Reino Unido “não foi bem-vinda” por eles.

– Fizeram daquele local a sua casa – disse a fonte.

A pessoa também destacou que o casal vê o imóvel como “o único local seguro” que resta quando visita o Reino Unido, após o Ministério do Interior ter decidido que não vai oferecer vigilância policial, uma vez que os dois deixaram de ser membros ativos da família real.

O Palácio de Buckingham disse aos duques que eles deveriam deixar a residência em janeiro, dias após Harry ter publicado suas memórias no livro Spare (O Sobressalente, em tradução livre), segundo a imprensa britânica.

Na obra, o príncipe expõe sua má relação com o irmão William, que segundo ele chegou a agredi-lo fisicamente em uma ocasião, assim como sua relação fria com Camilla, a rainha consorte, entre outras revelações que têm dificultado ainda mais sua relação com o resto da família real.

Ainda segundo o The Telegraph, Charles III também tem a intenção de cortar o orçamento atribuído ao irmão Andrew, que recebe 249 mil libras por ano e reside desde 2003 no Royal Lodge, uma mansão de 30 quartos no Windsor Great Park.

A Frogmore Cottage, com dez quartos, será futuramente a residência de Andrew, de acordo com o jornal britânico, que cita uma fonte próxima da casa real garantindo que o monarca não pretende deixar o irmão “sem casa ou sem dinheiro”.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Facundo Arrizabalaga