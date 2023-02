Rei Charles III receberá Helder Barbalho sexta-feira no Palácio de Buckingham, em Londres

O governador Helder Barbalho viaja para Londres, na Inglaterra, onde será recepcionado no Palácio de Buckingham, pelo Rei Charles III na próxima sexta-feira, 17. O novo monarca britânico convidou o chefe do Executivo Estadual para um encontro que tratará de políticas de “apoio à ação global sobre biodiversidade”, conforme anunciou o mandatário paraense na última segunda-feira, 13, por meio de suas redes sociais, sobretudo, em seu microblog no Twitter.

“Fui convidado pelo Rei Charles III para uma recepção em apoio à ação global sobre biodiversidade, no palácio de Buckingham. A Amazônia é a região com a maior biodiversidade do planeta, e por isso, é central nesta discussão”, disse o governador paraense.

Como é de domínio público, por sua importância regional, Belém é candidata a sediar a COP 30 e já conta com o apoio do presidente Lula.

Além da publicação em suas redes sociais, o governador também confirmou o recebimento do convite durante entrevista ao vivo ao programa Conexão GloboNews. Helder deverá viajar para Londres e em seu lugar assume a vice-governadora Hanna Ghassan.

A assessoria do governo do Estado não informou a que horas será o encontro entre Helder e o rei.

Imagem: Agência Pará de Notícias