Rei da Amazônia apresenta a camisa 3 da temporada 2023

Neste domingo, 05, dia em que comemora 118 anos de fundação, o Clube do Remo apresenta ao seu torcedor o terceiro uniforme para a temporada 2023 em parceria com a fornecedora Volt. A terceira camisa foi denominada de Triunfo e teve inspiração no movimento da Belle Époque que ocorreu no século XIX na Amazônia e teve forte manifestação na capital paraense, de Antônio Lemos, fundador de A PROVÍNCIA DO PAR, quando a cidade experimentou uma influência cultural e econômica nos moldes franceses, que esteve presente na arquitetura, nos costumes, nas vestimentas, nas ruas e na gastronomia, mas sem deixar de lado as raízes amazônidas.

O novo manto na parte frontal tem tecido Jacquard “Seringueira” que faz referência aos anos áureos da Belle Époque Amazônica, simbolizando a seringueira e o ciclo da borracha, importante período de crescimento econômico da época.



Todas as cores envolvidas na camisa têm um significado. Ela é predominantemente roxa, que reapresenta o apogeu da época econômica e cultural. Os traços dourados simbolizam o ouro, da imponência dos hotéis, palacetes e teatros luxuosos, do crescimento acelerado dos centros urbanos, construídos sob influência europeia.



Já os detalhes em preto simbolizam a população pobre, caboclos, ribeirinhos e indígenas, que ficaram à margem do processo de riqueza e urbanização. No detalhe da manga o branco significa as marcas da seringueira na exploração do látex na Amazônia.A camisa apresenta dois escudos retrôs do Clube do Remo, sendo o primeiro distintivo e o segundo após a reorganização, que foram utilizados no período do movimento que modernizou a cidade das mangueiras. O novo modelo também apresenta a camisa de goleiro. A equipe azulina estreia o material neste domingo, 05, pela primeira rodada do Campeonato Paraense 2023, às 17h, no Banpará Baenao.O design do terceiro uniforme foi desenvolvido e desenhado pelo marketing do Rei, após um trabalho minucioso de pesquisa nos mínimos detalhes. Renan Bezerra, diretor do departamento do Clube, comentou sobre o primeiro lançamento de 2023. “Muito feliz por mais essa entrega do departamento de marketing do Remo junto a Volt. É um dia especial para o torcedor azulino, com a celebração do aniversário da instituição. O contexto da camisa valoriza uma história muito importante para a nossa região. Cada cor, cada detalhe dessa camisa especial tem uma referência da época da Belle Époque na Amazônia. A nova camisa abre praticamente o ano do Clube e em 2023 vamos trabalhar a Belle Époque na Amazônia, a partir de outras camisas do nosso enxoval, vai ser sempre envolvido nesse contexto visando a questão de influência no mundo, mas principalmente na nossa região. Sempre lembramos que somos um Clube da Amazônia e valorizamos muito isso. Então esse novo manto vem para inaugurar uma série de lançamentos com o tema da cultura francesa que se misturou ao espírito cabano dos amazônidas” revelou. Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, comemorou mais um lançamento junto ao Rei da Amazônia. “Ao propor novos projetos aos clubes, a Volt trabalha em conjunto para desenvolver coleções especiais que possam ter referências à história e cultura dos times. Neste uniforme, foi possível oferecer um produto com traços culturais paraenses, com selos diferentes e que fujam dos padrões estabelecidos pelo esporte. É isso que buscamos trazer, um modelo inédito e artístico, que vai além do futebol e alcança outros públicos”, afirmou. O modelo “Triunfo” estará à venda a partir deste domingo (5), nas lojas físicas e online do clube e os valores variam entre R$ 209,99 e R$ 239,99, com desconto para sócios.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo