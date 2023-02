“Rei do camarote” é suspeito de lavagem de dinheiro em SP

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo investiga o empresário Alexander Augusto de Almeida, de 49 anos, que há 10 anos ficou conhecido como o “rei do camarote”.

As acusações contra ele são suposta lavagem de dinheiro e ocultação de bens. A defesa diz que todos os recursos do empresário têm origem lícita.

Alexander passou a ser investigado depois que a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão contra Antônio Vinicius Gritzbach, ex-sócio do rei do camarote. Entre os documentos apreendidos estavam alguns sobre um condomínio de galpões em Atibaia, no interior de São Paulo.

Ele nega que Antônio tenha participação neste empreendimento e diz que eles foram sócios em uma farmácia na Zona Leste de São Paulo, mas romperam a parceria quando Antônio foi preso acusado de ser o mandante de dois homicídios.

A defesa do rei do camarote diz que ele foi chamado para depor porque a imobiliária de Vinicius vendia o terreno onde o galpão foi instalado.

– No tocante à investigação de lavagem de dinheiro, Alexander Augusto acredita ter sido chamado para depor, pois a imobiliária de Vinicius vendia esse empreendimento, mas não adquiriu dele – revelou o advogado Jonas Marzagão, em nota ao G1.

