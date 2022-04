Reinauguração da escola Sabino Barreto é comemorada em Icoarací

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), entregou na última sexta feira(8), às obras concluídas da Escola Sabino Barreto, no bairro Àguas Negras, em Icoarací, e marca um novo momento da educação no distrito.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, fez questão de prestigiar o evento e fez uma declaração no discurso de entrega: “Este é um momento de agradecer e parabenizar a equipe da Semec, que visitou as escolas e fez o levantamento dos problemas para a elaboração dos projetos. Em Belém, vivemos um momento importante da educação, que é construção e reconstrução. O nosso governo é o Governo da Nossa Gente e todas as nossas políticas, inclusive na educação, tem que expressar essa visão: garantir a todos e todas o direito ao exercício pleno da cidadania”.

O prédio escolar no bairro de Águas Brancas faz parte da Ação governamental ‘Escola Bem Cuidada’, foi o sétimo a ser entregue pela Prefeitura de Belém e irá beneficiar 566 alunos entre os ensinos infantil, fundamental e educação especial dos turnos da manhã e tarde. O investimento total da obra girou em torno de R$ 223.292,20, oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

A obra entregue recebeu reformas essenciais que incluem serviços de revisão da cobertura, revitalização dos banheiros, revitalização do piso e impermeabilização da laje, revitalização do muro, construção da casa de gás e revisão elétrica, além de pintura interna e externa. Segundo a titular Semec, Márcia Bittencourt, “A cada nova escola que a gente entrega reformada, conseguimos ampliar a educação infantil, um compromisso do Prefeito firmado com o povo. Então, fico muito feliz de não só reconstruir, mas de ampliar, abrir novas turmas e trazer novas crianças para a escola”. O cronograma do governo prevê a manutenção de um total de 83 instituições de ensino.

Redação: Paola Queiroz

Fonte: Agência Belém

Foto: