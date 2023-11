Relação abusiva levou Melyssa a se separar de Dheraldy Mendes, nos EUA

Ainda não há maiores informes que levem a polícia norte-americana e as famílias dos dois a desvendarem o que, de fato, aconteceu para o trágico final do casal Melyssa Pereira da Costa e seu ex-marido Dheraldy Mendes, que deixam uma criança de apenas um ano e que, provavelmente, em sua inocência, teria sido a única testemunha, abaixo de Deus, da tragédia. Ele matou a moça e se matou, poupando o filho. O assassínio seguido de suicídio aconteceu na segunda-feira, 20, na casa deles, na cidade de Dunbury, estado de Connecticut, Estados Unidos (EUA).

A família de Melyssa, que mora em Paraupebas, o sudeste do Pará, e que jamais imaginou que aconteceria algo assim, ainda está traumatizada com os fatos. O corpo da moça deve ser trazido ao Brasil dentro de aproximadamente uma semana, enquanto são resolvidos todos os imbróglios burocráticos do transporte, investigações etc. Segundo familiares de Melyssa, que era estudante do curso de Biomedicina nos Estados Unidos e trabalhava como faxineira para ajudar no sustento da família e da faculdade, a Prefeitura de Parauapebas se dispôs a pagar as despesas para que Melyssa seja sepultada no sudeste paraense.

Uma integrande da família contou para o jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ que, no começo, Dheraldy Mendes tratava a esposa bem. Eles tiveram um bebê, mas, depois, ela começou a trabalhar e ele, que morava perto da família dele, nos Estados Unidos, passou a maltratá-la. A relação passou a ser abusiva, tanto, que ela desistiu do marido e pediu o divórcio.

Inicialmente, Melyssa contou para uma irmã que havia se divorciado, mas não deu detalhes da separação. Disse que estava bem, que a família dele a estava apoiando e que queria ficar nos EUA até concluir seu curso para juntar dinheiro e voltar para Parauapebas com o filho. Depois, acabou contando que a situação era insustentável, que ele estava abusando e que esse seria o motivo do divórcio.

Antes, Melyssa falava que Dheraldy Mendes era um homem maravilhoso, que sempre lhe tratou bem e chegou a agradecer a Deus pelo fato de tudo estar dando certo em sua vida.

CALADÃO

Melyssa, de 21 anos, e Dheraldy Mendes, eram casados há quase quatro anos, mas se separaram há pouco mais de um mês, segundo a tia. O casal foi junto para os EUA. onde a família de Dheraldy vive. Na época, Melýssa estava grávida. O casal morava numa casa que fica na mesma rua onde os pais de Dheraldy residem. Com a separação, Melyssa ficou morando na casa com o filho, enquanto Dheraldy foi para casa dos pais.

“Ela casou aqui e foi grávida pra lá. Aqui nunca foram de brigar, pra gente isso tudo foi muita surpresa, ficamos em choque. Quando ela foi para lá, dizia pra gente que Deus tinha abençoado ela com um marido maravilhoso, sempre dizia isso pra gente. Quando soubemos da separação, ficamos sem entender, mas ela disse a irmã que tava bem, que a família dele estava dando apoio pra ela e que ela queria terminar a faculdade pra voltar pra cá com o filho”, diz Gislene Silva, tia da jovem assassinada.

Sobre Dheraldy, a tia diz que era um “jovem muito na dele” e que por isso não costumava falar com familiares de Melyssa. “Ele não era muito de conversar com a gente, falava às vezes quando vinha por aqui, mas era muito na dele. Como pareciam se respeitar e ela dizia que ele era um bom marido, achamos que estava tudo normal, foi um choque quando veio a notícia que ela estava solteira. Ela disse que estava bem, que ia seguir em frente, mas não disse os motivos, nem pra irmã, que era com quem ela tinha mais contato”, conta a tia.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais