Relacionamento tóxico: especialista explica o que fazer e famosos relembram seus casos

O tema “relacionamento tóxico” voltou à tona após a exposição do problema no BBB 23 (Big Brother Brasil), da TV Globo, quando o apresentador Tadeu Schmidt falou abertamente sobre o casal Bruna Griphao e Gabriel. A repercussão encontrou famosos que já foram vítimas desse tipo de violência, como a cantora Rihanna, a atriz Mariana Rios e a ex-BBB Mayra Cardi. O primeiro engenheiro emocional do Brasil, Lennon Santos, foi categórico ao apontar características do agressor.



“Quando falamos de relacionamento tóxico, uma das grandes características é a falta de cumplicidade e a existência de um mecanismo de controle instalado devido ao alto nível de ciúme, que é originado por um sentimento de posse”, pontuou e completou: “A falta de respeito, ciúmes, críticas e reclamações são as bases para destruição de um relacionamento saudável, que pode gerar agressões verbais e também físicas.”



Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no primeiro semestre de 2022, o que representa uma média de quatro casos por dia e um crescimento de 3,2% em relação ao total registrado no primeiro semestre de 2021, quando 677 mulheres foram mortas.

VIOLÊNCIA FÍSICA

Foi o que ocorreu com a cantora Rihanna e com a empresária e modelo Luiza Brunet. Ambas foram agredidas pelos seus parceiros. No caso de Rihanna, o então namorado era o cantor Chris Brown, que foi condenado em 2009 e cumpriu a pena de cinco anos em liberdade prestando serviço comunitário. Para Brunet, o sofrimento foi retratado em uma frase: “É doloroso aos 54 anos ter que me expor dessa maneira. Mas eu criei coragem, perdi o medo e a vergonha por causa da situação que nós, mulheres, vivemos no Brasil. É um desrespeito em relação a gente”.

Naturalmente, os primeiros sintomas são os desentendimentos e as brigas intensas, que refletem também no relacionamento com as demais pessoas e até em outras atividades de cada indivíduo. “Existe uma luta insana de querer mudar o outro, e isso leva às brigas e reclamações constantes. Tudo isso gera estresse emocional, desgastando o relacionamento, fazendo com que se torne um peso para ambos, roubando sua energia, motivação e satisfação de viver, que podem comprometer outras áreas de sua vida.”

MARCAS TÓXICAS

A atriz canadense Pâmela Anderson movimentou a imprensa mundial ao anunciar a separação com o ex-jogador da seleção francesa, Adil Rami, em 2019. Aliás, ela fez questão de revelar que o motivo foi o relacionamento abusivo.



“Ele é um narcisista pervertido e perigoso. Só cuida de si mesmo, mesmo em seu post. Ele não nega ser abusivo. Ele só está bravo que as pessoas saibam. Ele quis continuar a ferir, trair, mentir, f** quem ele quer e parecer machista para seus amigos doentes. Ele pensou que poderia fugir disso. Ele é o retrato de um sociopata. Nada de atencioso ou gentil, ele não sabe o que é amor. Ele definitivamente não sabe amar”, disse ela em um diálogo com uma das amantes de Rami. A conversa inteira foi divulgada pelo site da fundação da atriz. (https://www.pamelaandersonfoundation.org/)

TRAIÇÃO

Traição também é um traço que se repete em muitos agressores. Foi o que também passou – e de forma amplamente divulgada – a empresária e modelo Mayra Cardi, que participou no BBB em 2009 e foi casada com o ator e campeão do BBB 22, Arthur Aguiar.



“Eu vivi um relacionamento abusivo e manipulador, no qual eu era extremamente traída, por muitos anos. Fiz de tudo para ele se sentir mais homem. Talvez, para se sentir mais homem, ele tenha me traído tanto. Pode ser. Me responsabilizei pelas traições dele. Quando eu menos percebi, eu já havia deixado de ser eu. As pessoas não me reconheciam”, falou em um vídeo publicado nas redes sociais dela.



Para o engenheiro emocional Lennon Santos, a traição é mais um sinal de uma das características do agressor: a falta de respeito. “Sem empatia com o seu companheiro ou companheira, pois não se preocupa em suprir as necessidades do outro, gosta de controlar e depreciar o outro com palavras, usa instrumentos intimidatórios como por exemplo ameaças.”

O QUE FAZER?

A cantora e atriz Mariana Rios contou que foi vítima de um relacionamento tóxico, mas que conseguiu tomar a decisão de se separar antes de se transformar em uma “bola de neve”. “Não foi uma relação muito longa. Acho que quando começou a acontecer, terminei. Saí de casa muito cedo, sempre tive meus objetivos, sei o que eu quero, sei o que sou. Quando você tem isso dentro de você, de saber quem você é, você fala ‘opa, isso aqui não está certo’. E acabou”, contou.



Para quem não teve a oportunidade de estancar o problema no nascedouro dele, o engenheiro emocional sugere: “O ideal é buscar ajuda com um profissional, especializado nessa área de relacionamento, mas caso não encontre, a melhor forma é não ir para o confronto. Às vezes, o silêncio grita mais do que você fala.



Caso você veja que a pessoa não quer mudança e mantém o mesmo padrão, é buscar se afastar para evitar sofrimentos.”

DISQUE 180

Funciona no Brasil a Central de Atendimento à Mulher, ou o famoso “Disque 180”, que registra e encaminha as denúncias aos órgão referentes. Além disso, também promove escuta e acolhida qualificadas às vítimas.



A Central de Atendimento à Mulher também oferece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.



A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher.

Imagem: Reprodução/GloboPlay)