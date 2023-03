Relatados problemas de abastecimento de água no Marajó, no Dia Mundial da Água

No Dia Mundial da Água, deputados vão a tribuna avaliar a importância da data estabelecida pela ONU em 1992, assim como o tema definido para este ano, que foi “Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você deseja ver no Mundo”. A campanha sobre o Dia Mundial da Água 2023 está usando a fábula do Beija-Flor que se esforça para apagar o incêndio da floresta carregando água em seu bico. Para o deputado Carlos Bordalo (PT), o objetivo é discutir formas de realizar mudanças para solucionar a crise global da água e saneamento. Por sua vez a deputada Andreia Xarão (MDB), registrou que menos de 1% da agua disponível no planeta é para consumo.

Segunda dados oficiais, 97% da água estão nos mares e oceanos (água salgada) e apenas 3% são água doce, e dessa porcentagem, pouco mais de 2% estão nas geleiras (em estado sólido). A Bacia Amazônica é o maior sistema hidrográfico do planeta, cobrindo uma área equivalente ao território continental dos Estados Unidos, e é responsável por 15-16% da água doce que chega aos oceanos.

A ONU iniciou a campanha de promoção sobre a data convidando as pessoas repensarem suas atitudes em relação ao uso e consumo de água em casa, na escola, na comunidade. “E na vida”, ressaltou Bordalo. Para ele, organização almeja que as pessoas do mundo todo cadastrem seus compromissos para serem adicionados à Agenda da Década Internacional da Água, uma resolução da ONU que definiu os anos de 2018 a 2028 para enfatizar que o desenvolvimento sustentável e a gestão integrada dos recursos hídricos, são cruciais para alcançar os objetivos sociais, econômicos e ambientais, assumindo o compromisso de mudanças nas ações de trato da água.

A deputada Andréia Xarão ressaltou a necessidade dos governos se preocuparem em implementar políticas publicas relacionadas com questão da água, abastecimento, e do saneamento. “No Marajó, estamos 100% cercados de água, sem ter água tratada para consumo”, citou. A parlamentar já formulou uma moção enviada ao governador Helder Barbalho solicitando sua intervenção e um olhar mais carinhoso na solução desta situação do consumo de água potável no Marajó.

Ela também informou que irá solicitar a instalação de uma Comissão de Estudos sobre o Marajó para identificar entre outros, o problema da água potável para os moradores da ilha. “Eu vejo a maioria das famílias, crianças, mulheres e homens carregando água em lata, ainda hoje”, exemplificou e reconheceu que apesar da obra que iniciará em Soure amenizar a situação, não irá resolver todo o problema do Marajó.

