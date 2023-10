Relatora da CPMI do 8 de janeiro pede indiciamento de Bolsonaro

Relatora da CPMI dos Atos de 8 de Janeiro, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) apresentou nesta terça-feira (17) o relatório final produzido pelo colegiado. O texto, que conta com mais de 1.300 páginas, pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de cinco ex-ministros dele, e de quatro ex-auxiliares.

Durante leitura da introdução do documento, Eliziane sustentou que as investigações, depoimentos e documentos evidenciaram o nome do ex-chefe do Executivo.

– Com os resultados das urnas e dispostos a tudo para impor a todos os brasileiros o seu projeto de poder, cerca de 5 mil vândalos invadiram, depredaram e saquearam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Nosso objetivo nessa comissão mista de inquérito foi entender como isso aconteceu. As investigações aqui realizadas, os depoimentos e os documentos recebidos permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada e as massas manipuladas – declarou a senadora.

Eliziane ainda sustentou que o 8 de janeiro tratou-se de uma “mobilização coordenada” e defendeu que “houve método na invasão”.

– Autoridades protegeram manifestantes. O 8 de janeiro não foi ordeiro e pacífico. [A] Proposta não era ocupar, mas depredar. Bolsonaristas radicais agrediram policiais, defecaram e urinaram nas sedes dos poderes. Foi uma tentativa propositada de golpe de Estado, provocar o caos e até mesmo, se necessário, uma guerra civil (…). Não foi um movimento espontâneo ou desorganizado. Foi uma mobilização idealizada, planejada e preparada com antecedência – salientou a senadora.

No total, o relatório pede o indiciamento de 61 pessoas. Entre os nomes que pertencem ao círculo de Bolsonaro, estão o do ex-ministro da Casa Civil e Defesa, Walter Souza Braga Netto; do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; do ex-ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira; do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira; do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos; do ex-comandante do Exército, general Freire Gomes; do ex-ajudante de ordens, general Mauro Cid; do major Ailton Gonçalves Moraes Barros; do ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Antônio Elcio Franco Filho; e do coronel Jean Lawand Júnior.

A senadora propõe indiciamentos por 26 delitos, sendo os mais comuns os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de depor governo legítimo.

O relatório final deve ser votado nesta quarta-feira (18). Após sua aprovação, o documento deve ser encaminhado para o Ministério Público Federal (MPF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR), que decidirão dar continuidade ou não à apuração.

CONFIRA A LISTA COMPLETA DOS INDICIADOS PELA RELATORA:

Ex-presidente Jair Bolsonaro General Braga Netto Anderson Torres General Augusto Heleno General Luiz Eduardo Ramos General Paulo Sérgio Nogueira Almirante Almir Garnier Santos General Freire Gomes Tenente-coronel Mauro Cid Filipe Martins Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) Coronel Marcelo Costa Câmara General Ridauto Lúcio Fernandes Sargento Luis Marcos dos Reis Major Ailton Gonçalves Moraes Barros Coronel Elcio Franco Coronel Jean Lawand Júnior Marília Ferreira de Alencar Silvinei Vasques General Carlos José Penteado General Carlos Feitosa Rodrigues Coronel Wanderli Baptista da Silva Junior Coronel André Luiz Furtado Garcia Tenente-coronel Alex Marcos Barbosa Santos Capitão José Eduardo Natale Sargento Laércio da Costa Júnior Coronel Alexandre Santos de Amorim Tenente-coronel Jader Silva Santos Coronel Fábio Augusto Vieira Coronel Klepter Rosa Gonçalves Coronel Jorge Eduardo Naime Coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues Major Flávio Silvestre de Alencar Major Rafael Pereira Martins Alexandre Carlos de Souza Marcelo de Ávila Maurício Junot Adauto Lúcio de Mesquita Joveci Xavier de Andrade Meyer Nigri Ricardo Pereira Cunha Mauriro Soares de Jesus Enric Juvenal da Costa Laureano Antônio Galvan Jeferson da Rocha Vitor Geraldo Gaiardo Humberto Falcão Luciano Jayme Guimarães José Alipio Fernandes da Silveira Valdir Edemar Fries Júlio Augusto Gomes Nunes Joel Ragagnin Lucas Costar Beber Alan Juliani George Washington de Oliveira Sousa Alan Diego dos Santos Wellington Macedo de Souza Tércio Arnaud Fernando Nascimento Pessoa José Matheus Sales Gomes

