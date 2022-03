Relatório da OMS aponta que Covid-19 impediu acesso a serviços de saúde mental

Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que a crise da Covid-19 impediu o acesso de uma parcela significativa da população mundial a serviços de saúde mental. De acordo com a organização, este é um dado que levanta preocupações sobre o aumento do comportamento suicida.

Segundo o relatório da OMS, que foi baseado em revisões sistemáticas e uma série de estudos, o mundo viu um aumento de 27,6% no número de casos de transtorno depressivo maior só em 2020. Além disso, no mesmo ano, o número de casos de transtorno de ansiedade subiu 25,6%.

“Em termos de escala, este é um aumento muito grande”, disse Brandon Gray, do departamento de saúde mental e uso de substâncias da OMS, que coordenou o relatório. “Isto é uma mostra que o COVID-19 teve um grande impacto na saúde mental e no bem-estar das pessoas”, completou Gray.

Mulheres mais afetadas

Os maiores aumentos ocorreram em locais mais afetados pela Covid-19, tanto em termos de altas taxas de mortes diárias, quanto em diminuição da mobilidade e circulação em decorrência de restrições. Isso foi especialmente impactante no primeiro ano da pandemia, com lockdowns e fechamentos.

De acordo com o relatório da OMS, as mais afetadas foram as mulheres e meninas, especialmente as mais jovens, entre 20 e 24 anos. Os dados sobre suicídio, contudo, são mistos e não apontam uma tendência de alta em nível mundial.

Fonte: Olhar Digital