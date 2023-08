Religiosidade

O ex-Delegado Geral João Moraes, quando esteve no cargo, criou um momento de reflexão e fé, independente de religião, o qual era transmitido diariamente às 12h, no sistema de comunicações interno da Polícia Civil do Pará. Foi ele que instituiu também o Círio da Polícia Civil que, tradicionalmente se realiza quinze dias antes da Grande Romaria. Pois bem, agora, como sindicalista, ele continua essa missão. Na última quinta-feira, 24, houve missa e visita com a Imagem Peregrina na sede da Associação dos Delegados da Polícia Civil e dos Delegados Aposentados, na Rua Arciprestes Manoel Theodoro, em Batista Campos.