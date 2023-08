Relógio dado a Lula pela França em 2005 não foi declarado ao TCU

Um dos presentes recebidos pelo presidente Lula (PT) durante seu primeiro mandato no cargo não foi declarado ao Tribunal de Contas da União (TCU). O item em questão, um relógio de pulso da marca Piaget avaliado em R$ 80 mil, aparece, inclusive, em fotos do chefe do Executivo em 2022.

Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, uma relação com 568 itens descritos como presentes pelo gabinete de Lula foi entregue à Corte de Contas em 2016, quando objetos desaparecidos das coleções dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff viraram alvo de um processo no TCU. O relógio, no entanto, não estava entre eles.

Em julho deste ano, durante o Conversa com o Presidente, programa que é exibido semanalmente na TV Brasil e na internet no formato de entrevista com Lula, o petista disse que o Piaget foi um presente dado a ele pelo ex-presidente francês Jacques Chirac, em 2005, durante as comemorações do Ano do Brasil na França.

Também durante o programa, Lula falou que o relógio ficou perdido por um tempo e que o encontrou em uma gaveta durante uma mudança. Após isso, segundo o presidente, ele teria passado a usá-lo. Da lista de itens enviada por Lula ao TCU, oito objetos foram dados como perdidos e o petista pagou cerca de R$ 11 mil em ressarcimento. O relógio não estava nesse rol.

De acordo com a coluna Painel, o fato envolvendo o petista e o relógio Piaget tem sido usado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso do relógio Rolex dado pela Arábia Saudita. A Polícia Federal alega que o item teria sido vendido nos Estados Unidos e depois recomprado.

Fonte: Pleno News/Foto: Lula/Ricardo Stuckert