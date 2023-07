Remada Ecológica Voluntária incentiva limpeza do rio Xingu

O rio Xingu é um dos mais exuberantes do mundo, um dos mais importantes do Brasil.

Com cerca de 1979 quilômetros de extensão, nasce no Estado do Mato Grosso e desagua

no Rio Amazonas, além de banhar diversas cidades do Pará. Recanto para a pesca

artesanal e esportiva, fonte de muitas riquezas, o Xingu também abriga a Usina Belo

Monte, a maior hidrelétrica 100% brasileira, que abastece com energia limpa vários

estados brasileiros.



Conscientes dessa importância do Xingu, colaboradores da Norte Energia, empresa

concessionária da Usina, se reuniram na manhã de ontem, sábado, 22, em Altamira, no sudoeste do Estado, para a 1ª



Remada Ecológica Voluntária. O objetivo é promover a interação dos colaboradores com a natureza, tendo como meio de transportes caiaques, muito utilizados na região em

práticas de ecoturismo e esportes de aventura.



A principal meta da Companhia, com a ação, é sensibilizar os participantes sobre a

importância de não deixar resíduos na natureza, seja durante passeios ou visitas à praia.

Durante o evento, os canoístas amadores tiveram a oportunidade de recolher os resíduos

encontrados no caminho, contribuindo para a diminuição da poluição das águas e

protegendo a fauna aquática.

POLUIÇÃO

Um dos principais tipos de lixo jogado hoje no rio Xingu é o

plástico, que pode ser letal para a biodiversidade do rio, em especial os peixes. Prevenir,

combater, reverter esses danos é imprescindível. Segundo dados levantados pelo Centro

Regional de Educação Ambiental do Xingu (Creax), apenas nesta última década, foi

produzido mais plástico do que em todo o século passado.



Anualmente, são utilizados 17 milhões de barris de petróleo para produzir garrafas

plásticas e os brasileiros, hoje, produzem 11,025 milhões de toneladas de lixo plástico por ano, descartando boa parte indevidamente, inclusive no rio Xingu,

colocando em risco a vida humana, dos peixes e a permanência de suas belas cachoeiras

e corredeiras, entre outros encantos.



A 1ª Remada Ecológica Voluntária da Norte Energia é realizada no âmbito do Programa

de Educação Ambiental para os Trabalhadores (PEAT), que promove cursos e ações para

integrar trabalhadores e comunidades residentes no entorno da UHE Belo Monte.

Resulta, também, das ações do Programa de Educação Ambiental da Unidade de Belo Monte,

que tem por finalidade promover educação ambiental e sensibilizar públicos

diferenciados na comunidade em que está inserido o empreendimento.

PROGRAMAÇÃO

A remada começou por volta das 7 horas da manhã, nas proximidades do RUC

Tavaquara. A previsão dos realizadores era de que a missão dos participantes, de recolher a maior quantidade de lixo plástico, resíduos e outros objetos danosos ao meio

ambiente, fosse concluída às 10h30 da manhã, quando eles receberam a imprensa para um bate-papo sobre a aventura ecológica, no píer localizado próximo à peixaria Ver-o-

Rio.

Imagens: Benigna Soares/Ronabar