Remo abre o placar, deixa igular, mas termina 8ª rodada classificado no Parazão

Com a transmissão simultânea da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato, Remo e Águia, de Marabá empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo, 06, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profisisonal – Parazão 2022. O placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ garantiu às duas equipes classificação para a segunda fase do estadual, na próxima semana.

Bruno Alves marcou para o Leão, enquanto Werick igualou para o Azulão. Mesmo com apenas um ponto conquistado nesta rodada final, o Remo encerra a primeira fase na liderança do Grupo C, com 14 pontos no total. Assim, a equipe azulina enfrentará o Caeté nas quartas de final. Por sua vez, Águia fica na vice-liderança do Grupo A, com 12 pontos, e pega o Castanhal. O mata-mata será em jogos de ida de volta.

O Remo começou o jogo de forma agressiva, pressionando o Águia, tanto que a primeira chance de abrir o placar aconteceu cedo, ao primeiro minuto, com Ronald. Em cobrança de falta pela esquerda, ele alçou na área, mas Everton Sena não acertou o tempo da bola.

Já aos 7, foi a vez de Marlon cobrar falta. Dessa vez, mandou direto no gol, mas Gustavo Henrique fez grande defesa. E, aos 18 minutos, enfim a bola entrou. Marco Antônio invadiu a área e cruzou, Brenner finalizou de primeira e Gustavo Henrique salvou em cima da linha. No rebote, Bruno Alves chutou com força, no alto, sem dar chances para o goleiro aguiano defender novamente: 1 a 0 Remo. > Veja como foi a partida Lance a LanceA equipe mandante seguiu superior em campo, principalmente pelo lado esquerdo. Ronald e Leonan conseguiam chegar bastante ao ataque. Já o Águia apresentou dificuldade para se organizar. O trio de meias formado por Adauto, Luan e Flamel trocou algumas vezes de posição, visando confundir a defesa remista, mas não funcionou.

FASE COMPLEMENTAR

Um lance de perigo a favor do Águai aconteceu logo no começo da etapa final. O ex-azulino Levy recebeu na direita e, da entrada da área, chutou com força. Vinícius se esticou todo e desviou pela linha de fundo. Mas as mudanças promovidas pelo técnico Wando da Costa demoraram para fazer o Azulão ter mais controle sobre o jogo. O empate veio apenas aos 25, aproveitando rara falha do goleiro Vinícius. Betinho chutou rasteiro, o camisa 1 azulino não conseguiu segurar e Werick, no rebote, mandou para dentro: 1 a 1.

Foi um jogo equilibrado entre as esquipes. Anderson Uchôa quase colocou o Remo de novo à frente no placar com um chutaço de fora da área aos 37, mas Gustavo Henrique espalmou. EstreiaPaulo Bonamigo aproveitou a partida para colocar em campo o volante Marciel. Contratado no início da temporada lesionado, o jogador ficou apto a jogo nas últimas semanas e pôde enfrentar o Águia para ganhar ritmo de jogo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022

Local: Estádio Evandro Almeida – Baenão – Belém (PA)

Data: Domingo 06.03.2022

Horário: 15h30.

Remo

Vinícius; Ricardo Luz (Rony), Everton Sena, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Pingo (Marciel), Marco Antônio (Paulinho Curuá); Ronald (Veraldo), Bruno Alves, Brenner (Tiago Mafra)

Técnico: Paulo Bonamigo

Águia de Marabá

Gustavo Henrique, Levy, Rodrigo, João Pabllo e Marcelo; Da Silva, Ramon, Adauto e Flamel; Luam Parede e Curujinha

Técnico: Wando da Costa

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo