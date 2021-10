Remo abre o placar mas perde para o Brusque por 3 a 1

O Clube do Remo jogou com garra depois de uma viagem cansativa, no entanto e para tristeza da torcida, perdeu para o Brusque pelo placar de 3 a 1 na tarde desta sexta-feira, 15, no Estádio Augusto Bauer, no interior de Santa Catarina. Esta é a quarta partida do Leão sem vencer na Série B, ele que abriu o placar com Pingo, mas terminou levando dois gols relâmpagos na fase complementar. Os gols foram de Luizão, aos 10, e Thiago Alagono, aos 12. Aos 48 do segundo tempo, Edu fez o terceiro do quadricolor, quando a equipe remista já estava prá lá de exausta, jogando com forte chuva.

Diante desse novo e negativo resultado, o Leão estacionou na 12ª posição, com 38 pontos. Já o Brusque voltou a respirar na briga contra o rebaixamento e subiu à 14ª colocação, com 35 pontos. O Leão volta ao gramado pela Série B no domingo, 24, contra a Ponte Preta, pela 31ª rodada, no estádio Baenão, em Belém, a partir das 16h. O jogo terá a cobertura de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Super Rádio Marajoara AM-1.130, com o estádio já abrigando cerca de 50% de sua capacidade de torcedores.



Devido a uma forte chuva que atingiu a cidade do interior de Santa Catarina, o campo do estádio Augusto Bauer ficou bastante encharcado, impedido que a bola rolasse com qualidade. Com isso, o início de jogo foi marcado por muitos passes errados e várias faltas. No entanto, já acostumado com o aguaceiro, o Remo se saiu melhor nas condições adversas e tinha mais a bola nos pés. O Brusque chegou a avançar contra o time paraense em algumas vezes, principalmente em jogadas de contra-ataque, mas era o Remo que acumulava as melhores chances. Foi assim que saiu o primeiro gol em jogada trabalhada, quando Lucas Tocantins saiu da área e abriu espaço para Pingo fazer a infiltração. O volante aproveitou bem cruzamento de Thiago Ennes e abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ e Super Marajoara.



Forte e se sentindo o tal, o Remo continuou tendo as melhores chances de gol. Thiago Coelho até chegou a sujar o uniforme, mas em apenas duas oportunidades, antes do apito do intervalo.

SURPRESAS DESAGRADÁVEIS

Com o gramado menos encharcado, o Brusque cresceu no jogo e passou a agredir mais no retorno do intervalo. A tônica do quadricolor eram os lançamentos longos para a área. Foi assim que a equipe catarinense virou o jogo, em menos de 5 minutos. Aos 10 e aos 12 minutos, em dois cruzamentos, Luizão e Thiago Alagoano aproveitaram bolas lançadas na área e marcaram.



Quem seguiu com as melhores chances da partida foi o Brusque após o gol. Nos 20 primeiros minutos, o quadricolor catarinense teve mais duas chances de ampliar o placar, com Thiago Alagonao e Edu.

Com a partida favorável, o Brusque teve a oportunidade de selar o placar. Aos 27 minutos, o árbitro foi chamado pelo VAR para rever um lance e marcou pênalti. Na cobrança, Thiago defendeu a penalidade e evitou o gol. Todavia, a insistência do Brusque seria recompensada ao final do jogo. Aos 48 minutos da etapa final, Edu completou uma bela cabeçada no ângulo e fez 3 a 1.

PENALIDADE MÁXIMA

E no final da partida aconteceu o impensado, ocasião em que a arbitragem marcou pênalti após dividida entre Ruan Carneiro e Jefferson. No entanto, o goleiro do Brusque levou a pior e precisou ser retirado de ambulância. Como o time de Santa Catarina já havia feito as cinco substituições, o artilheiro Edu foi pro gol. Na cobrança, ele pegou o pênalti de Gedoz, mas Rafael Jansen marcou no rebote. No entanto, o zagueiro do Remo estava impedido na jogada e o lance foi anulado.

Ficha Técnica

Campeonato Brasileiro, Série B

30ª rodada

Local: Augusto Bauer – Brusque – SC

Brusque

Ruan Carneiro, Luizão, Sandro, Toty, Claudinho, Airton, Edilson, Rodolfo, Zé Mateus, Evandro, John Cley, Garcez, Hugo Borges, Thiago Alagoano, Bruno Alves e Edu

Técnico

Waguinho Dias

Remo

Thiago Coelho, Kevem, Marlon, Rafael Jansen, Raimar, Thiago Ennes, Marcos Júnior, Jefferson, Arthur, Ronald, Pingo, Anderson Uchôa, Felipe Gedoz, Victor Andrade, Neto Pessoa e Lucas Tocantis

Técnico:

Felipe Conceição

Arbitragem:

Vinicius Gomes do Amaral

Leirson Peng Martins

Maíra Mastella Moreira

Luiz Augusto Silveira Tisne

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo