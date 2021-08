Remo acerta empréstimo de meia da Chapecoense para a Série B

Leão tentou o jogador há alguns meses, assim como outros clubes da Segundona

Ainda não é oficial, mas o Remo está muito próximo de anunciar a contratação do meia Foguinho, de 20 anos, da Chapecoense, por empréstimo. Uma fonte revelou à equipe de esportes de O Liberal que os clubes e o jogador já têm todos os detalhes combinados e o anuncio deve sair em breve, provavelmente nesta quinta-feira (19).

Vinicius Xavier da Purificação Moutinho, o Foguinho, estreou no profissional em 2020 e se tornou um dos xodós da torcida. O atleta ganhou espaço e marcou cinco gols em 27 partidas. Além do Remo, há alguns meses o Guarani-SP, CRB-AL e o Brusque-SC também tentaram fechar com o atleta. Porém, a Chapecoense-SC decidiu manter o atleta.

ASSISTA AOS LANCES DO JOGADOR

Pelo clube de Chapecó, Foguinho fez seis partidas no Brasileirão Série A. Sendo que em todas saiu do banco de reservas. No total, foram 15 duelos disputados este ano. O meia não marcou gols e deu uma assistência. O jogador perdeu espaço em relação ao ano passado e agora chega ao Baenão.

Foguinho, que já passou pela base do Botafogo e da Juventus-SP, antes de chegar à Chapecoense, é mais uma opção para o setor ofensivo do meio-campo do técnico Felipe Conceição. O reforço vai disputar vaga com Felipe Gedoz e Erick Flores.

O próximo desafio do Remo é no sábado (21), às 21h, no Estádio do Baenão.