Remo anuncia a contratação de meia revelado pelo Flamengo

O Leão confirmou o reforço pelo Twitter

O Remo anunciou pelo perfil oficial do clube no Twitter a contratação do meia Erick Flores, de 31 anos. Revelado pelo Flamengo-RJ, o jogador estava no Boavista-RJ, clube que disputa a elite do futebol do Rio de Janeiro.

O meia Erick Flores é o novo contratado do Mais Querido para a temporada! 📝

O atleta carioca de 31 anos foi formado nas categorias de base do Flamengo e tem passagens por vários clubes, jogando por último no Boavista/RJ. ⚽

Bem-vindo ao Leão Azul! 🦁#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/hzNTrO0POU

— Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) April 23, 2021

Em entrevista à RemoTV, o presidente do Remo, Fábio Bentes, revelou que havia acertado com dois jogadores com o clube. Resta saber quem é o segundo reforço que chegará ao Estádio do Baenão. Fábio também antecipou que alguns atletas devem deixar o elenco.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Erick Flores atua pelas pontas do ataque, principalmente pelo lado direito. Baixinho, com apenas 1m69, Erick Flores atuou por vários clubes na carreira: Flamengo-RJ, Botafogo-RJ, Volta Redonda-RJ, Duque de Caxias-RJ, Fortaleza-CE, Criciúma-SC, Brasiliense-DF, Avaí-SC, Ceará-CE e outros.