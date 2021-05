Remo anuncia contratações de Suéliton e Rafinha

O zagueiro Suéliton e o atacante Rafinha são os dois reforços do Remo para a disputado Brasileiro da Série B que chegam para integrar o elenco comandado pelo técnico Paulo Bonamigo. As informações foram confirmadas nesta segunda-feira, 17, pela Toca do Leão.



Suéliton, de 29 anos, é natural de Guarabira-PB e disputava o Paulistão pelo Ituano. O atleta tem passagens por Campinense, Ponte Preta, Mogi Mirim, CSP, ABC, América Mineiro, Cuiabá, Vitória Guimarães, de Portugal; Santo André, Oeste, Náutico, Red Bull Brasil, Campinense, Guimarães, de Portugal; e Oriente Petroleiro, da Bolívia.



“Fico feliz pela oportunidade de vestir essa camisa de peso e tradição que é o Remo. Espero corresponder da melhor maneira possível. As expectativas são as melhores possíveis e que possamos alcançar todos os objetivos do clube”, disse o zagueiro ao site do Clube do Remo.

Por sua vez, com 28 anos, o atacante Rafinha atuou pelo Mirassol no Paulista deste ano. Natural de Alumínio, interior de São Paulo, o atleta já passou por clubes como Osasco, Audax, Porto, de Portugal; Ponte Preta, Guaratiba, Athletico Paranaense, ABC, Ferroviária, Ceará, Chiapas, do México; GE Brasil, Goiás e Botafogo-SP.



Ao vestir a camisa azulina, Rafinha espera fazer história neste ano.

“Estou muito feliz de acertar com o Remo, um clube de muita história, tradição, camisa de peso e com uma torcida maravilhosa. Espero responder à altura para poder dar alegria a essa torcida. Não pensei muito quando me ligaram; foi questão de dias para poder acertar aqui e espero retribuir a confiança dentro de campo. Vou dar a minha vida assim como por onde passei e ajudar o Remo a alcançar os objetivos no Brasileiro”, disse.

Suéliton chega nesta terça-feira, 18, em Belém. Já o atacante Rafinha já está na capital paraense realizando os exames médicos.

Foto: Reprodução / Divulgação Clube do Remo